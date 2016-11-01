Иракская армия отбила у ИГИЛ телецентр в Мосуле

Военные заняли первый стратегический объект в иракской столице ИГ.

Военные захватили первое важное здание «Исламского государства» с момента начала наступления на Мосул

Контр-террористические службы иракской армии заняли государственную телевизионную станцию в иракском Мосуле, который контролируется боевиками ИГИЛ.

"Военные захватили первое важное здание "Исламского государства" с момента начала наступления на Мосул", - заявил командир элитного подразделения, сообщает Reuters.

Ранее сообщалось, что после двух недель боевых действий в окрестностях, иракские войска впервые вошли в район аль-Карама в городе Мосул, который контролируют боевики "Исламского государства".

Напомним, 29 октября поддерживаемые Ираном иракские шиитские отряды начали наступление на позиции "Исламского государства", которые расположены на запад от города Мосул.

20 октября элитные подразделения иракской армии вместе с курдскими военными формированиями "Пешмерга" при воздушной и наземной поддержке международной коалиции во главе с США, начали новое наступление по вытеснению боевиков "Исламского государства" из деревень на восток и север от иракского города Мосул.

В ночь на понедельник, 17 октября, премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил о начале военной операции по освобождению Мосула от ИГ. По данным СМИ, иракские военные и силы полиции, а также курдские формирования "Пешмерга" при поддержке авиации коалиции во главе с США начали массированное наступление на Мосул.

Наземной части операции предшествовала артподготовка и авиаудары по позициям боевиков. Террористы "Исламского государства" подожгли нефть в канавах вокруг Мосула, чтобы скрыть свои позиции от авиации союзников.