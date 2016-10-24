Иракские войска и курды с трех сторон подошли к Мосулу

Силы коалиции отбили у ІГИЛ восемь сел и находятся в 9 километрах от Мосула.

Утром, 24 октября “Пешмерга” начала наступление на город Наверан

Формирования иракской армии и курдских отрядов самообороны "Пешмерга" подошли к Мосулу с южного, восточного и северного направлений.

Бойцы "Пешмерга" и военные иракской армии при поддержке авиаударов коалиции во главе с США, отвоевали восемь сел у боевиков "Исламского государства" на северо-восточном фланге 23 октября и находятся в девяти километрах от Мосула.

Лидер курдского автономного региона в Ираке Массуд Барзани сообщил министру обороны США Эштону Картеру, что курдские силы также установили контроль над стратегическим городом Башика, расположенный в 24 километрах к северо-востоку от Мосула.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что турецкие войска поддерживали наступление, хотя премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади призвал турецкие силы в этом районе не вступать в бой.

Также армия Ирака 23 октября отбила населенный пункт Таль-Каиф, который расположен в пяти километрах к северу от Мосула.

Утром, 24 октября "Пешмерга" начала наступление на город Наверан.

Мосул находится под контролем ИГИЛ с 2014 года. Это последний крупный город в Ираке, который находится под контролем боевиков. В городе живет около 1,5 миллиона человек.

Ранее сообщалось, что 20 октября элитные подразделения иракской армии вместе с курдскими военными формированиями "Пешмерга" при воздушной и наземной поддержке международной коалиции во главе с США, начали новое наступление по вытеснению боевиков "Исламского государства" из деревень на восток и север от иракского города Мосул.

В ночь на понедельник, 17 октября, премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил о начале военной операции по освобождению Мосула от ИГ. По данным СМИ, иракские военные и силы полиции, а также курдские формирования "Пешмерга" при поддержке авиации коалиции во главе с США начали массированное наступление на Мосул.

Наземной части операции предшествовала артподготовка и авиаудары по позициям боевиков. Террористы "Исламского государства" подожгли нефть в канавах вокруг Мосула, чтобы скрыть свои позиции от авиации союзников.