Топ Новости
<
>

В разведке Ирака сообщили количество боевиков ИГИЛ в Мосуле

19 октября в 18:10

Штурм Мосула силами коалиции продолжается третий день.

ИГИЛ
В захваченом Мосуле осталось от пяти до шести тысяч боевиков ИГ
СБУ

Разведка Ирака насчитала от пяти до шести тысяч боевиков "Исламского государства", обороняющих Мосул от наступления сил иракской армии, курдской гражданской обороны "Пешмерга" и международной коалиции во главе с США.

"Информация разведки указывает на то, что в Мосуле находятся от пяти до шести тысяч боевиков ИГИЛ", заявил глава спецназа Ирака генерал-лейтенант Талиб Шагати на пресс-конференции в Эрбиле, сообщает Reuters.

Читайте также: Отряды курдов освободили от ИГ семь населенных пунктов в рамках наступления на Мосул


В ночь на понедельник, 17 октября, премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил о начале военной операции по освобождению Мосула от ИГ. По данным СМИ, иракские военные и силы полиции, а также курдские формирования "Пешмерга" при поддержке авиации коалиции во главе с США начали массированное наступление на Мосул.

Наземной части операции предшествовала артподготовка и авиаудары по позициям боевиков. Террористы "Исламского государства" подожгли нефть в канавах вокруг Мосула, чтобы скрыть свои позиции от авиации союзников.

По материалам: Reuters
Читайте также
Тэги Ирак разведка США ИГИЛ
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
Курс валют
USD 25.66
EUR 28.21
Последние новости