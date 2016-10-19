В разведке Ирака сообщили количество боевиков ИГИЛ в Мосуле

Штурм Мосула силами коалиции продолжается третий день.

В захваченом Мосуле осталось от пяти до шести тысяч боевиков ИГ СБУ

Разведка Ирака насчитала от пяти до шести тысяч боевиков "Исламского государства", обороняющих Мосул от наступления сил иракской армии, курдской гражданской обороны "Пешмерга" и международной коалиции во главе с США.

"Информация разведки указывает на то, что в Мосуле находятся от пяти до шести тысяч боевиков ИГИЛ", заявил глава спецназа Ирака генерал-лейтенант Талиб Шагати на пресс-конференции в Эрбиле, сообщает Reuters.

В ночь на понедельник, 17 октября, премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил о. По данным СМИ, иракские военные и силы полиции, а также курдские формирования "Пешмерга" при поддержке авиации коалиции во главе с США начали массированное наступление на Мосул.

Наземной части операции предшествовала артподготовка и авиаудары по позициям боевиков. Террористы "Исламского государства" подожгли нефть в канавах вокруг Мосула, чтобы скрыть свои позиции от авиации союзников.