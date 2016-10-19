В разведке Ирака сообщили количество боевиков ИГИЛ в Мосуле

Штурм Мосула силами коалиции продолжается третий день.
Разведка Ирака насчитала от пяти до шести тысяч боевиков "Исламского государства", обороняющих Мосул от наступления сил иракской армии, курдской гражданской обороны "Пешмерга" и международной коалиции во главе с США.
"Информация разведки указывает на то, что в Мосуле находятся от пяти до шести тысяч боевиков ИГИЛ", заявил глава спецназа Ирака генерал-лейтенант Талиб Шагати на пресс-конференции в Эрбиле, сообщает Reuters.
В ночь на понедельник, 17 октября, премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил о начале военной операции по освобождению Мосула от ИГ. По данным СМИ, иракские военные и силы полиции, а также курдские формирования "Пешмерга" при поддержке авиации коалиции во главе с США начали массированное наступление на Мосул.
Наземной части операции предшествовала артподготовка и авиаудары по позициям боевиков. Террористы "Исламского государства" подожгли нефть в канавах вокруг Мосула, чтобы скрыть свои позиции от авиации союзников.Reuters