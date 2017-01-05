Характер теракта в Измире указывает на причастность курдов — губернатор

Айылдыз заявил, что теракт могли совершить боевики "Рабочей партии Курдистана".

После теракта в Измире уничтожены двое террористов

После теракта, в результате которого погибли сотрудник полиции и работник суда, у здания городского суда в турецком городе Измир уничтожены два террориста. Принимаются меры по поимке еще одного, заявил губернатор Измира Эрол Айылдыз.

"Сотрудники полиции попытались остановить заминированный автомобиль у здания суда в районе Байраклы. Террористы вышли из машины и попытались скрыться, после чего произошел взрыв. Предположительно эта машина также принадлежала террористам", - сказал Айылдыз агентству Anadolu.

Он также отметил, что при уничтоженных террористах найдены два автомата Калашникова, гранатомет РПГ-7, восемь ручных гранат и столько же зажигательных смесей.

Айылдыз добавил, что все указывает на то, что теракт осуществлен боевиками "Рабочей партии Курдистана" (PПK). Об этом можно судить по характеру теракта и данным о личностях, которые его осуществили.

Ранее сообщалось, что в турецком городе Измир около 16:00 прогремел мощный взрыв. Заминированный автомобиль взорвался возле здания суда и загорелся.

Как сообщалось ранее, в результате нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле 1 января по меньшей мере 39 человек погибли и 69 получили ранения. Ответственность за совершение теракта взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".