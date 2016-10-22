Хакерская атака вызвала серьезные сбои в работе крупнейших интернет-сервисов

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Подробности изучает Министерство национальной безопасности США, которое объявило о начале соответствующего расследования.

Хакеры вызвали сбои в работе крупнейших сервисов jukai5 / Depositphotos

Интернет-сервисы Twitter, Spotify, Airbnb и Netflix в пятницу, 21 октября, оказались оказались временно недоступны для пользователей из некоторых частей США и Европы. Всему причиной – массированная хакерская DDoS –атака на компанию Dyn, предоставляющую сетевые услуги и направляющую трафик на интернет-сервисы.

Компания сообщила о двух DDoS-атаках на нее. Первая привела к перебоям в работе сервисов на два часа, ее компании удалось отбить, но затем последовала вторая атака и новые перебои, сообщает Русская служба ВВС.

Кто произвел атаку, пока неизвестно, обстоятельства изучает Министерство национальной безопасности США, которое объявило о начале соответствующего расследования. В числе пострадавших сайтов оказались социальная сеть Twitter, музыкальный сервис Spotify, сервис бронирования недвижимости Airbnb, новостные сайты The Verge и Reddit.

Отдельную атаку пережил и крупнейший интернет-магазин Amazon. В Dyn полагают, что атаки на Amazon и компанию связаны.

От первой атаки пострадали в основном пользователи в Техасе и на восточном побережье США, при повторной - также жители Калифорнии и Среднего Запада. Перебои в работе Twitter и интернет-кинотеатра Netflix наблюдались и в Европе. Некоторые пользователи также не могли попасть на сайты крупнейших мировых СМИ, например CNN и Guardian. Проблемы возникали и в работе сервиса PayPal.

Опиисываемый примечателен еще и сменой тактики хакеров: обычно DDoS-атакам подвергаются отдельные сайты, а не такие компании, как Dyn.

Как сообщалось, в США главными источниками кибератак названы Россия и Китай, за ними следуют Северная Корея и Иран.