У США есть ряд способов наказать Россию за хакерские атаки – NYT

Скорее всего, Белый дом введет новые экономические санкции против тех россиян, которых посчитает причастными к атакам.

Учитывая прецеденты, у Вашингтона есть широкий спектр, как ответить России на хакерские атаки. blasbike / Depositphotos

Теперь, когдав том, что она с помощью хакеров пытается повлиять на выборы в США, пришло время выбрать, как ответить. С одной стороны, может показаться, что все очень просто. Нужно лишь поручить правительственным "кибервойскам" забросить в сети Кремля несколько вирусов.

"Технически сделать это было бы не сложно, в этом уверяют американские чиновники. Но с точки зрения политики и стратегии выбрать правильный контрудар не так просто", - пишут на страницах New York Times Дэвид Сэнджер и Николь Перлот.

Авторы отмечают, что у президента США Барака Обамы есть целый спектр возможных действий в ответ. Можно просто наругать Москву, как он это сделал в пятницу. Или же можно ответить очень жестко, внедрив ряд экономических санкций, как Вашингтон ответил на кибератаки Северной Кореи против компании Sony Pictures Entertainment, которая сняла комедию о диктаторе Ким Чен Ыне. Департамент юстиции может выдвинуть обвинения против россиян, которые стоят за атакой против систем Демократической партии, как это произошло ранее, когда США обвинили армию Китая в краже промышленных секретов.

Обама может подписать распоряжение о секретной операции ЦРУ для нападения на российские компьютерные серверы и вывода их из строя. Или же американские спецслужбы могут отплатить той же монетой России, и похитить данные о незаконных финансовых сделках Владимира Путина и его друзей-олигархов.

Последний вариант имеет наиболее привлекательный вид, но он слишком рискованный, учитывая то, что до выборов президента США осталось четыре недели.

"Вероятно, Обама наложит какие-то финансовые санкции согласно новому приказу, который позволит министру финансов замораживать активы россиян, которые связаны с атаками или блокировать их финансовые трансакции. В прошлом году Белый дом рассматривал возможность введения адресных санкций против компаний и лиц в Китае в ответ на взлом сети Управления кадрами. Но потом он передумал, когда Пекин пообещал прекратить экономический шпионаж", - говорится в статье.

Тем временем, издание Sueddeutsche Zeitung пишет, что Москва пытается вступить в конфронтацию с Западом на всех возможных фронтах. Россия пытается вести "холодную войну", но она не СССР и от "величия" коммунистической империи у нее осталось только старое ядерное оружие.

Ранее издание New York Times писало, что новая Холодная война не началась, но Путину нравится портить чужие планы. Ряд кіберстратегів и молодых дипломатов жалуются на протяжении последних девяти месяцев, что неспособность наметить границы дозволенного поощрила Путина выяснить, что еще он может сделать, особенно во времена политического перехода в США.