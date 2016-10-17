Главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию в Сирии

Об эскалации насилия в Алеппо дипломаты поговорят за обедом в Люксембурге.

Главы МИД стран ЕС обсудят эскалацию насилия в Алеппо facebook/AleppoAMC

Министры иностранных дел стран Евросоюза в понедельник, 17 октября, соберутся на заседании в Люксембурге, одной из главных тем которого будет ситуация в Сирии.

В частности, за обедом дипломаты обсудят эскалацию насилия в Алеппо, отмечается в материалах Совета ЕС к предстоящему заседанию, сообщает "Интерфакс-Украина". Ожидается принятие заключительного документа по этому вопросу.

Предполагается, что основное внимание министров будет сосредоточено на сохранении возможностей для поиска политического решения сирийского конфликта. Участники встречи проанализируют шаги, которые ЕС мог бы предпринять для возврата к политическому диалогу и прекращению военных действий. Они также обсудят, как обеспечить развитие инициативы верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини от 2 октября о срочной гуманитарной помощи для Алеппо.

Как сообщалось, многосторонние переговоры в Лозанне по Сирии 15 октября закончились безрезультатно.

Напомним, 10 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о готовности Кремля к возобновлению сотрудничества с США по урегулированию сирийского конфликта.

Ранее в Госдепартаменте заявили о выходе США из переговоров с РФ по мирному урегулированию сирийского конфликта. США выведут из Сирии персонал, который должен был контролировать реализацию мирных соглашений. При этом Вашингтон не собирается разрывать военные контакты с Россией для избежания конфликтов в воздухе.

Кроме того, в Госдепартаменте и Белом доме неоднократно поднимали вопрос введения против России нового пакета санкций за ее действия в Сирии.