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Глава Пентагона обвинил Россию в эскалации кризиса в Сирии

23 октября в 16:20

Вопреки своим заявлениям, РФ подпитывает гражданскую войну и способствует развитию гуманитарного кризиса в регионе.

Сирия Россия военные
Россия разжигает гражданскую войну в Сирии, отметил Картер
Министр обороны США Эштон Картер обвинил Российскую Федерацию в эскалации кризиса в Сирии.

"Русские пришли в Сирию, как они заявляют, для того, чтобы помочь в борьбе против ИГИЛ и помочь закончить гражданскую войну политическим путем… Но они этого не делают. Вместо этого их поведение разжигает гражданскую войну и теперь еще разжигает гуманитарный кризис", - сказал глава оборонного ведомства.

По словам Картера, генеральный секретарь США Джон Керри пытается направить Россию на правильные действия.

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Ранее агентство Reuters со ссылкой на данные западной разведки сообщило, что российские военные корабли у берегов Норвегии, которые перевозят истребители-бомбардировщики, - это свидетельство намерения усилить штурм осажденного сирийского города Алеппо в течение следующих двух недель.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Сирия Россия кризис
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