Глава Пентагона обвинил Россию в эскалации кризиса в Сирии

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Вопреки своим заявлениям, РФ подпитывает гражданскую войну и способствует развитию гуманитарного кризиса в регионе.

Россия разжигает гражданскую войну в Сирии, отметил Картер

Министр обороны США Эштон Картер обвинил Российскую Федерацию в эскалации кризиса в Сирии

"Русские пришли в Сирию, как они заявляют, для того, чтобы помочь в борьбе против ИГИЛ и помочь закончить гражданскую войну политическим путем… Но они этого не делают. Вместо этого их поведение разжигает гражданскую войну и теперь еще разжигает гуманитарный кризис", - сказал глава оборонного ведомства.

По словам Картера, генеральный секретарь США Джон Керри пытается направить Россию на правильные действия.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на данные западной разведки сообщило, что российские военные корабли у берегов Норвегии, которые перевозят истребители-бомбардировщики, - это свидетельство намерения усилить штурм осажденного сирийского города Алеппо в течение следующих двух недель.