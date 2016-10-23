В сирийском Алеппо возобновились бои

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Бои и авиаудары возобновились после прекращения "гуманитарной паузы".

В Алеппо снова бои isetnews.com

В городе Алеппо в Сирии после завершения трехдневной "гуманитарной паузы" возобновились бои, сообщил базирующийся в Британии Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека. Бои и авиаудары по городу возобновились вечером в субботу, 22 октября, информирует Русская служба ВВС.

Центр мониторинга сообщает, что авиаудары наносились по ключевой линии фронта на юго-западе города, в то же время усилились бои между повстанцами и правительственными силами в контролируемых вооруженной оппозицией районах Алеппо.

Напомним, 21 октября в российском Генштабе сообщили о продлении "гуманитарной паузы" в Алепо еще на сутки.

Пресс-секретарь ООН по гуманитарным вопросам Йенс Лерке заявил, что эвакуация больных и раненых из сирийского города Алеппо до сих пор не началась, поскольку Организация Объединенных Наций не получила гарантий безопасности.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на данные западной разведки сообщило, что российские военные корабли у берегов Норвегии, которые перевозят истребители-бомбардировщики - это свидетельство намерения усилить штурм осажденного сирийского города Алеппо в течение следующих двух недель.

По итогам трехсторонней встречи с участием канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента РФ Владимира Путина в Берлине, Меркель и Олланд не исключили введение новых санкций ЕС против России в связи с ее действиями в Сирии.