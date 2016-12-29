Глава Палестины назвал условие достижения мира с Израилем

Аббас отреагировал на речь Керри о Ближнем Востоке.
Главный палестинский переговорщик Саиб Арикат зачитал заявление о том, Аббас "подтвердил свою полную приверженность делу справедливого мира в качестве стратегического выбора", сообщает Reuters.
Как сообщалось, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху упрекнул государственного секретаря США Джона Керри в произнесении "антиизраильской" речи.
Ранее Муниципальный комитет по планированию и строительству Иерусалима отложил голосование по вопросу возведения дополнительных 500 домов в восточной части города из-за предстоящей речи госсекретаря США Джона Керри, посвященной ситуации на Ближнем Востоке.
Как сообщалось, Совет безопасности ООН принял резолюцию, в которой призывает Израиль прекратить строительство незаконных поселений на территории Палестины. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он не будет соблюдать результаты голосования ООН. Украина поддержала данный проект резолюции. В связи с этим премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отменил запланированный визит в страну премьер-министра Украины Владимир Гройсмана. Также, по данным израильских СМИ, Нетаньяху распорядился свести к минимуму рабочие отношения с представителями 12 государств, в том числе Украины, в связи с голосованием за резлюцию Совета Безопасности ООН 23 декабря.ZN.UA