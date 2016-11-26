Германия значительно увеличит расходы на оборону, спецслужбы и полицию

Будестаг принял бюджет Германии на 2017 год с ростом более 12 млрд евро.
Кроме того, дополнительно 2,7 миллиарда евро получит оборонное ведомство Германии, годовой бюджет которого в общем составит 37 млрд евро. Для министерства иностранных дел ФРГ предусмотрено дополнительно 1,5 миллиарда на расходы гуманитарного характера, в частности для поддержки лагерей беженцев в соседних с Сирией странах.
В целом немецкий госбюджет предусматривает расходы в объеме 329,1 миллиарда евро. Это на 12,2 миллиарда больше расходов бюджета этого года.
Как сообщалось, в 2015 году на фоне общего снижения военных расходов в странах ЕС на 0,2% страны Центральной Европы нарастили свои военные бюджеты на 13%. Подчеркивается, что данные государства обеспокоены намерениями России после ее действий в Украине.Deutsche Welle (Українська редакція)