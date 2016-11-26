Германия значительно увеличит расходы на оборону, спецслужбы и полицию

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Будестаг принял бюджет Германии на 2017 год с ростом более 12 млрд евро.

Немецкая полиция примет на службу тысячи новых сотрудников glavnoe.ua

В Германии в 2017 году значительно увеличат ассигнования государственного бюджета на силовые структуры. Это предусмотрено в новом госбюджете, который Бундестаг принял в пятницу, 25 ноября. Так, решено направить дополнительные, сверх основного финансирования, 1,1 млрд евро на создание тысяч новых рабочих мест в полиции и финансовую поддержку спецслужб, сообщает DW.

Кроме того, дополнительно 2,7 миллиарда евро получит оборонное ведомство Германии, годовой бюджет которого в общем составит 37 млрд евро. Для министерства иностранных дел ФРГ предусмотрено дополнительно 1,5 миллиарда на расходы гуманитарного характера, в частности для поддержки лагерей беженцев в соседних с Сирией странах.

В целом немецкий госбюджет предусматривает расходы в объеме 329,1 миллиарда евро. Это на 12,2 миллиарда больше расходов бюджета этого года.

Как сообщалось, в 2015 году на фоне общего снижения военных расходов в странах ЕС на 0,2% страны Центральной Европы нарастили свои военные бюджеты на 13%. Подчеркивается, что данные государства обеспокоены намерениями России после ее действий в Украине.