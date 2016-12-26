Германия выделит в помощь Алеппо 15 млн евро

Германия призвала мировое сообщество оказать масштабную гуманитарную помощь Алеппо.

Германский министр также призвал ООН оказать помощь Сирии Zouhir_AlShimale / Twitter

Министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер объявил о выделении гуманитарной помощи этому городу на сумму в 15 млн евро.

Планируется, что на эти деньги будет на протяжении 30 месяцев оплачиваться работа около одной тысячи сирийских врачей, санитаров и психологов, около 200 ассистентов психолога пройдут курсы повышения квалификации, сообщает газета Bild в материале, который будет опубликован 27 декабря.

"После того, как мировое сообщество столь беспомощно взирало на убийства и бомбардировки, необходимо организовать масштабную гуманитарную помощь для жителей Алеппо. Если мы опоздаем и здесь, то в сирийском конфликте произойдет новая человеческая катастрофа", - сказал Мюллер.

Германский министр также призвал ООН оказать помощь Сирии. "Помимо продовольствия, в Сирии не хватает врачей и медикаментов. Нужно оказать помощь тысячам раненых, в том числе большому числу детей, иначе они не переживут эту зиму", - предупредил Герд Мюллер.

Как сообщалось ранее, в сирийском городе Алеппо достигнуто перемирие между правительственными войсками президента Сирии Башара Асада и повстанцами, воюющими против его режима, но эвакуация гражданских лиц и представителей сил оппозиции откладывалась по неизвестным причинам. В четверг, 15 декабря, эвакуация началась, но была сорвана из-за обстрелов правительственными войсками гуманитарного конвоя.

Генеральная Ассамблея ООН в пятницу, 9 декабря, большинством голосов поддержала подготовленный Канадой проект резолюции по немедленному прекращению огня в Сирии.

Совет безопасности ООН в пятницу, 16 декабря, провел закрытое совещание по ситуации в Аллеппо. Инициатива проведения встречи принадлежала Франции. Члены Совбеза планировали получить "ясную и актуальную информацию" о происходящем в Алеппо, а также обсудить перспективы эвакуации жителей восточной части города и поставки туда гуманитарной помощи.

Представители сирийской армии заявили о том, что операция по возврату контроля над Алеппо находится в завершающей стадии. Восточная часть города Алеппо находилась под контролем повстанцев сирийской оппозиции на протяжении четырех лет.

Тем не менее, сирийская оппозиция готова продолжать борьбу против Асада даже после потери Алеппо. Оппозиционеры отмечают факт важности Алеппо, но признают, что в случае потери города у них есть и другие не менее важные населенные пункты.

Ранее в связи с боевыми действиями, восточные районы города покинули тысячи мирных жителей. В восточной части Алеппо разбомблены все больницы, дефицит пищи, питьевой воды и медикаментов.

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