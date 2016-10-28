Генштаб РФ просит Путина возобновить "приостановленные" авиаудары в Алеппо

В Генштабе РФ хотят остановить атаки повстанцев в Алеппо.
Поэтому российские военные обратились к "Верховному главнокомандующему Вооруженными силами РФ президенту Владимиру Путину с просьбой возобновить авиаудары по боевикам в восточном Алеппо", сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.
"В связи с тем, что не прекращается гибель мирных жителей, боевики возобновили активные боевые действия против правительственных войск, мы обратились к Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Российской Федерации с просьбой возобновления авиационных ударов по незаконным вооруженным формированиям в восточном Алеппо", - сказал он.
Известно, что 23 октября войска сирийского президента Башара Асада при поддержке российской авиации возобновили штурм Алеппо после трехдневной "гуманитарной паузы". За это время эвакуация больных и раненых из сирийского города Алеппо так и не началась, поскольку Организация Объединенных Наций не получила гарантий безопасности.
Однако в пятницу, 28 октября, в Минобороны РФ попытались заверить, что авиация РФ и Сирии якобы уже десять дней не ведет полетов в десятикилометровой зоне вокруг Алеппо.
Немногим ранее в пятницу стало известно, что в Алеппо сирийская армия подавила наступление повстанцев.