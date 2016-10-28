Генштаб РФ просит Путина возобновить "приостановленные" авиаудары в Алеппо

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В Генштабе РФ хотят остановить атаки повстанцев в Алеппо.

В Генштабе РФ пытаются убедить, что уже 10 дней Россия не ведет полетов вокруг Алеппо Anadolu Agency

Начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ назвал сирийских повстанцев боевиками, которые "возобновили активные боевые действия против правительственных войск" Башара Асада.

Поэтому российские военные обратились к "Верховному главнокомандующему Вооруженными силами РФ президенту Владимиру Путину с просьбой возобновить авиаудары по боевикам в восточном Алеппо", сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

"В связи с тем, что не прекращается гибель мирных жителей, боевики возобновили активные боевые действия против правительственных войск, мы обратились к Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Российской Федерации с просьбой возобновления авиационных ударов по незаконным вооруженным формированиям в восточном Алеппо", - сказал он.

Известно, что 23 октября войска сирийского президента Башара Асада при поддержке российской авиации возобновили штурм Алеппо после трехдневной "гуманитарной паузы". За это время эвакуация больных и раненых из сирийского города Алеппо так и не началась, поскольку Организация Объединенных Наций не получила гарантий безопасности.

Однако в пятницу, 28 октября, в Минобороны РФ попытались заверить, что авиация РФ и Сирии якобы уже десять дней не ведет полетов в десятикилометровой зоне вокруг Алеппо.

Немногим ранее в пятницу стало известно, что в Алеппо сирийская армия подавила наступление повстанцев.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на данные западной разведки сообщило, что российские военные корабли у берегов Норвегии, которые перевозят истребители-бомбардировщики - это свидетельство намеренияв течение следующих двух недель.