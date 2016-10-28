Топ Новости
<
>

Генштаб РФ просит Путина возобновить "приостановленные" авиаудары в Алеппо

28 октября в 20:30

В Генштабе РФ хотят остановить атаки повстанцев в Алеппо.

Алеппо
В Генштабе РФ пытаются убедить, что уже 10 дней Россия не ведет полетов вокруг Алеппо
Anadolu Agency
Начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ назвал сирийских повстанцев боевиками, которые "возобновили активные боевые действия против правительственных войск" Башара Асада.

Поэтому российские военные обратились к "Верховному главнокомандующему Вооруженными силами РФ президенту Владимиру Путину с просьбой возобновить авиаудары по боевикам в восточном Алеппо", сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

"В связи с тем, что не прекращается гибель мирных жителей, боевики возобновили активные боевые действия против правительственных войск, мы обратились к Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Российской Федерации с просьбой возобновления авиационных ударов по незаконным вооруженным формированиям в восточном Алеппо", - сказал он.

Известно, что 23 октября войска сирийского президента Башара Асада при поддержке российской авиации возобновили штурм Алеппо после трехдневной "гуманитарной паузы". За это время эвакуация больных и раненых из сирийского города Алеппо так и не началась, поскольку Организация Объединенных Наций не получила гарантий безопасности.

Однако в пятницу, 28 октября, в Минобороны РФ попытались заверить, что авиация РФ и Сирии якобы уже десять дней не ведет полетов в десятикилометровой зоне вокруг Алеппо.

Немногим ранее в пятницу стало известно, что в Алеппо сирийская армия подавила наступление повстанцев.

Читайте также: В Алеппо сирийская армия подавила наступление повстанцев
Ранее агентство Reuters со ссылкой на данные западной разведки сообщило, что российские военные корабли у берегов Норвегии, которые перевозят истребители-бомбардировщики - это свидетельство намерения усилить штурм осажденного сирийского города Алеппо в течение следующих двух недель.

По материалам: ТАСС
Читайте также
Тэги Алеппо Сирия боевики повстанцы Путин
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 25.53
EUR 27.90
Последние новости