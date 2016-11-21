Генсек НАТО призвал быстрее ратифицировать соглашение принятия Черногории

После ратификации протокола Черногория станет 29-м членом Альянса.

Столтенберг призвал ратифицировать соглашение о принятии Черногории до саммита НАТО в Брюсселе NATO/Flickr

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал все страны-члены быстро ратифицировать соглашение о принятии Черногории в Альянс.

Он отметил, что парламенты стран, которые еще не успели ратифицировать соглашение, должны успеть до саммита НАТО, который состоится в следующем году Брюсселе, но дата его проведения пока не объявлена, передает BBC.

"Тогда мы уже сможем приветствовать Черногорию как полноправного члена НАТО", - отметил Столтенберг.

Черногория провозгласила независимость от Сербии 3 июня 2006 года и с 2 декабря 2015 года является официальным кандидатом на вступление в НАТО.

Напомним, 19 мая в Брюсселе главы МИД стран-членов НАТО подписали протокол о присоединении к Альянсу Черногории. После ратификации протокола она станет 29-м государством-членом НАТО.

Российский МИД назвал решение НАТО о переговорах с Черногорией по вступлению этой страны в Североатлантический альянс конфронтационным шагом, вынуждающим Москву к соответствующей реакции.

Издание The Times писало, что своими действиями НАТО показывает России, что у нее нет права вето на расширение альянса.

Подробнее о политике НАТО и РФ относительно Черногории читайте в статье Алексея Коваля "НАТО и Россия начали сражение за Черногорию" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".