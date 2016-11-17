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Генконсула Молдовы в Турции задержали по подозрению в получении взятки

17 ноября в 10:22

Правоохранители задержали дипломата прямо у трапа самолета, на котором тот прибыл из Станбула.

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В Молдове по подозрению в коррупции задержали дипломата
Noi.md
Генерального консула республики Молдова в Турции Вячеслава Филиппа задержали по подозрению в получении взятки за предоставление консульских услуг.

Как сообщает молдавское издание Terra.md, со ссылкой на собственные источники, антикоррупционные прокуроры ожидали дипломата прямо у трапа самолета, на котором Филипп прибыл в Молдову из Турции. На подозреваемого надели наручники.

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В декабре прошлого года генпрокурор Молдовы Корнелиу Гурин заявил, что его ведомство имеет доказательство получения экс-премьером страны Владом Филатом взятки в 176 миллионов долларов, которую он получил от мэра города Оргеев, бизнесмена Илана Шора.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Молдова Турция генпрокурор
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