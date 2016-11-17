Генконсула Молдовы в Турции задержали по подозрению в получении взятки

Правоохранители задержали дипломата прямо у трапа самолета, на котором тот прибыл из Станбула.

В Молдове по подозрению в коррупции задержали дипломата Noi.md

Генерального консула республикив Турции Вячеслава Филиппа задержали по подозрению в получении взятки за предоставление консульских услуг.

Как сообщает молдавское издание Terra.md, со ссылкой на собственные источники, антикоррупционные прокуроры ожидали дипломата прямо у трапа самолета, на котором Филипп прибыл в Молдову из Турции. На подозреваемого надели наручники.

В декабре прошлого года генпрокурор Молдовы Корнелиу Гурин заявил, что его ведомство имеет доказательство получения экс-премьером страны Владом Филатом взятки в 176 миллионов долларов, которую он получил от мэра города Оргеев, бизнесмена Илана Шора.