Новые президенты Молдовы и Болгарии не такие пророссийские, как кажется – The Economist

Новые восточноевропейские лидеры, скорее всего, будут продолжать играть на враждебности между Западом и Россией.

Новый президент Молдовы Игорь Додон не так благосклонен к России, как к молдавским олигархам. Flickr/Jurnalul Bucurestiului

Заголовки газет говорят, что 13 ноября на президентскихи Болгарии победили кандидаты, лояльные к Москве. Но правда об этих странах несколько сложнее.

Об этом сегодня пишет издание The Economist, добавляя, что несмотря на то, что оба победителя делали дружеские реверансы в сторону России, от них не стоит ждать геополитического разворота в ближайшее время. Полномочия президента как в Болгарии, так и в Молдове ограничены. Некоторые сторонники обоих кандидатов-победителей надеялись, что Россия поможет их странам финансово преодолеть экономические трудности. Но этим надеждам не суждено оправдаться.

В Молдове победителем на выборах президента стал лидер социалистов Игорь Додон. Его партия получила больше всего мест в парламенте страны, но не попала в правящую коалиции, которая назначила правительство. На президентских выборах он получил благосклонность 52,3% избирателей. Его соперницей была бывший советник Всемирного банка Майя Санду, которая построила свою предвыборную кампанию на антикоррупционной платформе. Она получила известность, когда была министром образования Молдовы. За время работы с 2012 до 2015 года она смогла очистить систему школьного образования от взяточничества. Ее считают наименее коррумпированным политиком страны. Но на выборах Санду поддержали 47,7% молдован. Вчера, 14 ноября, ее сторонники вышли на протест, настаивая, что результат выборов был сфальсифицирован. Сама Санду также пообещала обжаловать результат в Конституционном суде.

Издание пишет, что рассматривать выборы в Молдове как борьбу между пророссийскими и прозападными политиками очень соблазнительно. Но на самом деле в политической жизни Молдовы доминируют олигархи, мотивированные не так геополитическими интересами, как финансовыми. Например, премьер-министр Равел Филипп тесно связан с наиболее влиятельным бизнесменом Молдовы Владом Плахотнюком.

Перед выборами олигарх объявил, что собирается поддержать проевропейского кандидата с наибольшими шансами на победу. Но эксперт молдавского центра Foreign Policy Association Виктория Букатару подозревает, что социалист Игорь Додон и Влад Плахотнюк заключили "тайный союз" с целью остановить Майю Санду и ее программу реформ. Она убеждена, что Додон выполнит свое обещание осуществить свой первый визит в качестве президента Молдовы именно в Москву, а затем отправится в Брюссель. Вероятно, он также проигнорирует свои предвыборные обещания разорвать соглашение об ассоциации с ЕС, потому что, в отличие от России, страны-участницы союза и Америка передают Молдове значительную финансовую помощь.

После того, как олигархи в 2014 году украли из банковской системы Молдовы миллиард долларов, финансовый сектор страны стал остро зависимым от поддержки МВФ. По мнению Бакатару, пророссийская риторика Додона – это лишь способ давить на Запад, чтобы он продолжал вливать деньги в Молдову без каких-либо серьезных реформ.

В Болгарии ситуация не менее сложная. Здесь на выборах президента победил социалист Румен Радев, который был военным пилотом и командиром военно-воздушных сил страны. Он победил кандидата, которого поддерживал премьер-министр Бойко Борисов. После объявления результатов президентской гонки глава болгарского правительства подал в отставку, поэтому в следующем году состоятся парламентские выборы.

Радева поддерживала болгарская турецкая община, чья главная партия тесно связана с олигархами и российским бизнесом. Социалистическую партию Болгарии также поддерживают консервативные пенсионеры и православная церковь, которая тоже связана с Москвой. Несмотря на это, во время работы предыдущих правительств социалисты поддержали размещение американской военной базы в Болгарии и членство страны в НАТО.

Эксперт Гарвардского университета Димитар Бечев считает, что Болгария может "получить свой кусок пирога и даже съесть его", если останется лояльным членом ЕС и НАТО в то время, как будет проявлять благосклонность к России. Однако, беспокойство эксперта вызывает кое-что другое.

Радев во время кампании говорил: "До недавнего времени я летал на советском истребителе. Я закончил американскую академию. Но я болгарский генерал. Мои интересы – это Болгария". По мнению Бечева, это хорошо иллюстрирует то, что на нового болгарского лидера влияют не так Брюссель или Кремль, как внутренние политические круги.

Заголовки газет объявили, что пророссийские кандидаты победили в Молдове и Болгарии, что вызвало тревогу на Западе. Но реальность в том, что политикой в обеих странах управляют внутренние силы, в основном это олигархи, которые хотят защитить свои финансовые интересы. Издание напоминает, что болгарские и молдавские лидеры ловко играли на противоречиях между Западом и Россией. И стоит ждать именно этого, а не драматических геополитических изменений.

Как сообщалось, в воскресенье, 13 ноября, в Молдове состоялся второй тур президентских выборов, в который вышли пророссийский кандидат от Партии социалистов Игорь Додон и единый кандидат от правых проевропейских партий Майя Санду. В первом туре Додон набрал 47,98%, Санду - 38,71% голосов.

Подробнее читайте в статье Елены Бетлий "Выборы в Молдове: Карты серого олигарха" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".