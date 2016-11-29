Фийон в случае победы на выборах не поможет России избавиться от санкций – FT

Республиканец действительно лоялен к Москве, но союз с Берлином для него важнее.

Фийон лояльный к Москве, но настолько, как Ле Пен.

Зарубежная политика обычно не занимает важную роль в президентских кампаниях во. Но когда это происходит, не обходится без вопроса России.

К примеру, в 1981 году Валери Жискар д'Эстен не смог завоевать себе второй президентский срок из-за обвинения в том, что он был "маленьким телеграфистом" Леонида Брежнева. Такие обвинения прозвучали после того, как д'Эстен провел встречу с советским лидером как раз тогда, когда армия СССР захватывала Афганистан. А в 2007 году Николя Саркози получил политическое преимущество, осудив войну в Чечне, которую развязал Владимир Путин.

"Как свидетельствуют эти примеры, французский электорат на самом деле не пророссийский", - пишет на страницах Financial Times эксперт Фонда стратегических исследований в Париже Франсуа Хейсбург.

Он добавляет, что результаты одного из последних социологических исследований подтвердили, что 61% французов поддерживают экономические санкции против России, которые были введены после российской аннексии Крыма и развязывания войны против Украины. Кроме того, лишь четверть опрошенных сказали, что хотели бы выхода Франции из НАТО.

И теперь русофильские взгляды главного консервативного кандидата в президенты Франсуа Фийона в центре внимания, особенно после неожиданных комплиментов, которые Владимир Путин сделал в его адрес 23 ноября. Российский президент назвал его "большим профессионалом".

Возникает два вопроса: поможет ли это Фийону победить и если да, то что это будет означать для французской дипломатии?

По мнению автора, во время первого тура президентских выборов в апреле он в целом сможет рассчитывать на поддержку право-центристов. Но он также захочет склонить на свою сторону как можно большее количество избирателей, поддерживающих "Национального фронта", чтобы "подрезать крылья" Марин Ле Пен. А такие избиратели в основном лояльны к Владимиру Путину.

Есть хорошая и плохая сторона потенциальных последствий для французской дипломатии и стратегического позиционирования от этого. Плохая заключается в том, что Фийон не просто оппортунист, который пытается играть пророссийскими заявлениями перед выборами. Он придерживается таких взглядов уже много лет. Отношения между ним и Путиным стали тесными еще тогда, когда они оба были премьер-министрами.

Также пророссийская позиция Фийона не стала следствием российской "реальной политики" в вопросе Сирии, которая появилась в результате нерешительности президента Барака Обамы. Фийон не только осудил американо-французские бомбардировки. Он сделал это в России, стоя рядом с Путиным, его чиновниками и стратегами на встрече Валдайского клуба. Это шокировало Париж, поскольку более неудачного способа для французского политика покритиковать внешнюю политику своей страны невозможно было и представить.

Проще говоря, Фийон действительно верит в то, что он говорит. И убедить его в обратном будет не просто. Хорошая сторона ситуации заключается в том, что у Фийона есть ощущение приоритетов в серьезной политике и сильные "голлистские" убеждения. Близкие отношения с СССР, а потом и с Россией, вписываются в эту идеологию. Но с этой же позиции во внешней политике французско-германские отношения значительно важнее, чем сближение с Россией. Поэтому до тех пор, пока Берлин будет настаивать на санкциях против Москвы, Париж не будет пытаться противиться этому.

Более вероятно, что Дональд Трамп разрушит единство Запада в поддержке Украины, чем Фийон. Еще одно измерение, в котором "голлистские" убеждение французского политика могут противоречить его пророссийским взглядам – это неприятие договоренностей между Россией и США за спиной у Франции. "Ялтинское соглашение" от 1945 года стало кошмаром, с которым не может согласиться ни один французский лидер. Поэтому лояльность французов к Путину может испариться, если Трамп и Путин решат договориваться о чем-то вроде "второй Ялты".

Напомним, что в пятницу 25 ноября на теледебатах во Франции победил пророссийский кандидатФрансуа Фийон. По данным центра изучения общественного мнения Elabe, свои голоса экс-премьеру Фийону, который оказался "более убедительным", готовы отдать 71% избирателей консервативного лагеря.

Подробнее о выборах во Франции читайте в статье Алексея Коваля "Американский сценарий" для выборов во Франции" в свежем номере газеты "Зеркало недели".