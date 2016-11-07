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ФБР не нашло криминала в переписке Клинтон

7 ноября в 01:09

Бюро повторно изучило электронные письма бывшего госсекретаря США.

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У Клинтон удовлетворены результатами расследования ФБР
Flickr / Hillary for America
ФБР не нашло признаков преступления в электронной переписке кандидада в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон, которую она вела, находясь на должности государственного секретаря.

 Как сообщил директор ФБР Джеймс Коми в письме к членам Конгресса, Бюро  "не изменило вывод о том, что она не совершила уголовного правонарушения", передает The Guardian.

Коми добавил, что ФБР завершило проверку электронных писем и не обнаружило оснований для изменения ранее озвученной позиции.

В пресс-службе Клинтон заявили, что она "рада, что этот вопрос решен".

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Напомним, что Федеральное бюро расследований США возобновило расследование по делу об электронной почте кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон за 11 дней до выборов президента США.

8 августа стало известно, что Минюст США закрыл дело о переписке Хилари Клинтон, а Госдепартамент возобновил расследование.

Ранее Хиллари Клинтон, которая считается фаворитом в борьбе за выдвижение кандидатом на пост президента США от Демократической партии на выборах 2016 года, отвергла выдвинутые ей обвинения в использовании личной электронной почты для служебной переписки секретного характера.

Напомним, в марте 2015 года стало известно, что Клинтон, которая занимала пост госсекретаря с 2009 по 2013 год, отправляла рабочие письма с личной электронной почты, а не с правительственной. Сама Клинтон утверждает, что в личной переписке не передавала секретной информации. ФБР не нашло в ее действиях признаков преступления.

По материалам: ZN.UA
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Тэги ФБР США Клинтон почта взлом хакер
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