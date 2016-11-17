Евросоюз согласовал бюджет на 2017 год

Бюджет сократят на 6,5%, расходы на мигрантов увеличат на 25%.

ЕС определил бюджет на 2017 год Flickr/European Parliament

Страны Евросоюза и Европарламент согласовали основные параметры бюджета ЕС на 2017 год, определив его расходы на уровне 134 миллиарда евро, что на 6,5% меньше, чем в 2016 году.

Изначально Европарламент настаивал на сумме в 138 миллиардов евро, но представители 28 стран-членов Евросоюза готовы были внести лишь 133,8 миллиардов, передает русская редакция Deutsche Welle.

Основное внимание в бюджете-2017 будет уделено борьбе с миграционным кризисом. ЕС увеличит расходы на защиту границ союза на 25% - до 3,8 миллиардов евро. Расходы на предоставление убежища и трудоустройство беженцев вырастут на 11% - до 19,3 миллиардов. Другими приоритетными направлениями станут преодоление безработицы среди молодежи и поддержка научных исследований.

На остальные статьи бюджета выделят значительно меньше средств, чем в 2016 году.

Как сообщалось, Соединенному Королевству в рамках взятых на себя бюджетных обязательств придется выплатить от 55 до 65 млрд евро, прежде чем покинуть Евросоюз.

Большая часть этих денег пойдет на пенсии для европейских чиновников, не только британцев, но и всех граждан ЕС, работавших в европейских учреждениях. Британия согласилась взять на себя возмещение 15% бюджета ЕС, покрывающего пенсии таким служащим.

Кроме того, Великобритании необходимо будет оплатить свою долю в тех проекты, в которых она согласилась принять участие, будучи членом Евросоюза.