Порошенко предложил Евросоюзу продлить санкции против России сразу на год

Евросоюз планирует продлить антироссийские санкции до инаугурации Трампа. Хорошо бы сразу на год.

Порошенко прилетел в Швецию Сайт президента Украины

Украина предложила Евросоюзу в будущем продлевать санкции против РФ не на полгода, а на год, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Мне кажется, будет эффективно, если санкции будут вводиться не на шесть месяцев, а на год. И мы уже выступили с этим предложением к нашим европейским партнерам", - сказал Порошенко после переговоров с премьером Швеции Стефаном Левеном в Стокгольме.

Отвечая на вопрос о перспективах продления санкций против РФ после президентских выборов в США, президент сказал: "Эти санкции связаны с минскими соглашениями".

"Украина получила решительную поддержку со стороны США: были четкие заявления от Республиканской и Демократической партий относительно того, что единственной причиной для снятия санкций будет полное выполнение Минских соглашений, отвод войск и восстановление контроля над украинской границей", - сказал Порошенко.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на ряд дипломатов ЕС сообщило, что Европейский Союз может принять решение о продлении экономических санкции в отношении России в декабре, поскольку в дальнейшем это может оказаться значительно труднее из-за возможных действий нового президента США Дональда Трампа.

Как заявили ранее в Государственном департаменте США, экономические санкции, наложенные США на Россию за нарушение суверенитета Украины, будут оставаться в действии вплоть до возвращения Крыма Украине.