Европейские компании готовятся платить налоги по-новому - СМИ

Еврокомиссия собирается изменить налогообложение крупных корпораций.

Многим компаниям, ведущим бизнес в Европейском Союзе, придется столкнуться с большими изменениями в уплате налогов ввиду продвигаемых Еврокомиссией усилий с целью не позволить транснациональным корпорациям, таким как Apple, продолжать и дальше получать выгоду от расхождений в налоговых кодексах 28 стран-членов блока, пишет MarketWatch.

Европейская комиссия на прошедшей неделе составила предложение по изменению порядка налогообложения крупных компаний, действующих на территории стран Евросоюза. Предлагаемые изменения, получившие название "единая консолидированная база для корпоративного налога" (common consolidated corporate-tax base, CCCTB), потребуют от компаний уплаты налогов в зависимости от того, в каких странах ЕС находятся их активы и штат сотрудников, а также от того, где сосредоточена их выручка от продаж.

Ожидается, что такая мера позволит избежать ситуации, при которой компании платят налоги в стране с наименьшей налоговой ставкой. При этом правительства некоторых стран намеренно предлагают более выгодные налоговые режимы с целью привлечь крупный бизнес.

Так, в августе ЕК обязала Apple доперечислить Ирландии 13 млрд евро налогов. Ввиду корпоративной структуры Apple, налоговые послабления в Ирландии позволили компании избежать налога практически на весь объем прибыли, генерируемой в пределах единого рынка ЕС. Незаконность такого подхода ЕК объясняет тем, что он обеспечивал Apple значительное преимущество перед другими компаниями.

Для того, чтобы предложение стало законом, его должны одобрить все 28 стран ЕС. Предполагается, что в случае одобрения закон вступит в силу в два этапа. Европейский совет намерен начать обсуждение предложения в 2017 году.

На первом этапе компании, годовая выручка которых в ЕС превышает 750 млн евро, рассчитают свою налогооблагаемую прибыль по единым для всех стран ЕС правилам. При этом у правительств различных стран останется возможность самостоятельно устанавливать ставку корпоративного налога. После этого, на второй стадии, компании будут выплачивать налоги в странах ЕС в соответствии с тремя критериями: объем активов, число сотрудников и выручка.

"Для интернет-компаний, у которых не так много материальных активов, новая схема грозит значительными переменами", - отметил специалист по налогам в юридической фирме Gibson, Dunn & Crutcher LLP Николас Александер.

В их числе, скорее всего, окажется интернет-аукцион Ebay, который в прошлом году заплатил в Великобритании всего 1,1 млн фунтов ($ 1,3 млн) налога, хотя его выручка в стране составила $ 1,4 млрд. Британский рынок для него является крупнейшим после американского.

Между тем крупный германский производитель автозапчастей ZF Friedrichshafen AG, наоборот, ожидает снижения налоговых выплат после того, как закон полностью вступит в силу. По словам директора компании по налогам Вернера Штуффера, доля налогов, которые компания платит в Германии, снизится, тогда как в Восточной Европе показатель вырастет. Ставка налога на корпоративную прибыль в Германии составляет 29,72% против 19% в Польше, Венгрии и Чехии и 22% в Словакии, по данным KPMG.

Сообщалось, что согласно подготовленным предложениям американские транснациональные корпорации, такие как Google, Facebook и Amazon, вынуждены будут раскрывать данные о доходах и налоговых отчислениях в Европе.

Ранее власти Франции потребовали от американского интернет-гиганта Google выплатить 1,6 млрд евро в качестве компенсации за неуплаченные налоги.