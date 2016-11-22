Европарламент проголосовал за скорейшее создание оборонного союза

Евросоюз должен увеличить военные расходы на борьбу с "новыми угрозами".

Европарламент хочет объединить вооруженные силы ЕС Flickr/European Parliament

Европарламент принял резолюцию, в которой призвал страны ЕС активизировать усилия по обеспечению безопасности и сотрудничества в сфере обороны и созданию в дальнейшем оборонного союза, сообщается на сайте Европарамента.

"Терроризм, гибридные угрозы и угрозы кибер- и энергетической безопасности не дают странам ЕС иного выбора, кроме как активизировать свои усилия по обеспечению безопасности и сотрудничества в области обороны", - отмечается в резолюции.

Депутаты Европарламента заявили, что ЕС должен реагировать быстрее на реальные угрозы, поэтому вооруженным силам Европы нужно работать вместе. Дублирование действий вооруженных сил европейских государств, неэффективные военные мощности и сложности с закупками новой техники приводят к годовым потерям на сумму 26,4 млрд. евро, отмечается в резолюции.

Депутаты Европарламента призывают государства-члены проводить совместные закупки оборонных ресурсов, а также объединять расходы на закупку транспортных средств и летальных аппаратов. Для координации закупок предлагается создать единый управленческий центр.

Планированием и управлением операциями должен заниматься специальный штаб командования ЕС, сами страны Евросоюза должны расходовать на оборону не менее 2% ВВП.

Депутаты ЕС предлагают выделить на исследовательские проекты, связанные с обороной, не менее 90 млн евро в течение следующих трех лет. Общие военные программы развития должны составить 500 млн евро.

Как собщалось, в Польше начато формирование Войск территориальной обороны. Этот шаг связан с увеличением числа российских военных на границе с Польшей и ведением Россией гибридной войны в Украине и Сирии.