Евросоюз дополнительно выделил 54 млн евро на реформы в Украине

Деньги пошли на децентрализацию, реформу транспорта и техническую стандартизацию.

ЕС дал Украине 54 млн евро помощи Василий Артюшенко, ZN.UA

Европейский Союз перевел три транша на сумму 54 млн евро для поддержки реформ в сфере децентрализации, транспорта и технической стандартизации в Украине, сообщает представительство ЕС в Украине.

Первый транш в размере 23 млн евро ЕС передал на внедрение программы "Бюджетная поддержка региональной политики Украины". Общие расходы на ее внедрение составляют 55 млн евро.

"Реформы по децентрализации и региональной политики продемонстрировали свои первые положительные результаты: финансовое положение и автономия органов местного самоуправления существенно улучшились. С учетом достигнутых прогрессивных показателей ЕС принял решение о переводе транша в размере 23 млн евро", - заявил глава Представительства ЕС в Украине посол Хьюг Мингарелли.

Также ЕС в рамках внедрения стратегии в транспортном секторе Украины передал второй (и последний) транш в размере 25,9 млн евро.

Третий транш был предоставлен для развития сектора торговли: ЕС передал 5,14 млн евро в госбюджет страны для реализации программ устранения препятствий в торговле между Украиной и ЕС.