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Евросоюз дополнительно выделил 54 млн евро на реформы в Украине

21 ноября в 23:05

Деньги пошли на децентрализацию, реформу транспорта и техническую стандартизацию. 

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ЕС дал Украине 54 млн евро помощи
Василий Артюшенко, ZN.UA

Европейский Союз перевел три транша на сумму 54 млн евро для поддержки реформ в сфере децентрализации, транспорта и технической стандартизации в Украине, сообщает представительство ЕС в Украине. 

Первый транш в размере 23 млн евро ЕС передал на внедрение программы "Бюджетная поддержка региональной политики Украины". Общие расходы на ее внедрение составляют 55 млн евро. 

"Реформы по децентрализации и региональной политики продемонстрировали свои первые положительные результаты: финансовое положение и автономия органов местного самоуправления существенно улучшились. С учетом достигнутых прогрессивных показателей ЕС принял решение о переводе транша в размере 23 млн евро", - заявил глава Представительства ЕС в Украине посол Хьюг Мингарелли. 

Также ЕС в рамках внедрения стратегии в транспортном секторе Украины передал второй (и последний) транш в размере 25,9 млн евро. 

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Третий транш был предоставлен для развития сектора торговли: ЕС передал 5,14  млн евро в госбюджет страны для реализации программ устранения препятствий в торговле между Украиной и ЕС

По материалам: ZN.UA
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