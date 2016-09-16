Еврокомиссар Домбровскис напомнил, что реформы в Украине нужны не ЕС и не МВФ

Он сомневается, что нужно постоянно мотивировать украинскую сторону, чтобы она хотела выполняла работу, выгодную для нее же.
Об этом на саммите YES в Киеве сказал бывший премьер-министр Латвии и вице-президент Еврокомиссии по вопросам евро и социального диалога Валдис Домбровскис.
"Мы не можем продолжать жить в таком режиме, в котором реформы возможны только в обмен на финансовую помощь. Потому что реформы делаются не для того, чтобы удовлетворить ЕС, МВФ или еще кого-то из кредиторов. Это нужно для украинской экономики", - подчеркнул он.
Домбровскис также напомнил, что Польшу и Балтию на пути реформ мотивировала перспектива вступления в ЕС, которой сейчас Брюссель не предлагает Украине. Однако он также напомнил, что Варшава свой путь в Европу и реформы начала еще в 90-х годах, когда Киев сомневался в нужности такого курса.
"И вот о членстве Украины в ЕС сейчас не время говорить. В этот же момент, бывший премьер-министр Польши председательствует в Совете ЕС. Потому что Польша провела шоковую терапию и реформы тогда, когда Украина колебалась в необходимости таких реформ. И вот мы видим, к чему это привело", - пояснил латвийский политик.
Ранее издание Financial Times писало, что Украина обещает ускорить реформы после получения транша МВФ. Возобновление программы МВФ также открывает перед Киевом путь к получению долговых гарантий от США на один миллиард долларов, а также сотен миллионов долларов помощи от ЕС.ZN.UA