Евродепутат рассказала, куда Макрон совершит свой первый президентский визит

Не исключено, что перед тем победитель президентской гонки посетит французских военных за рубежом.

Макрон совершит свой первый президентский визит в Германию.

Став официально президентом Франции победитель выборов Эммануэль Макрон осуществит свой первый зарубежный визит в Германию.

Об этом сказала евродепутат и представитель партии "Демократическое движение" Сильви Гулар в эфире телеканала CNews.

"Первый свой визит Эммануэль Макрон как президент совершит в Германию", - сказала она.

При этом, французский евродепутат добавила, что, вероятно, перед поездкой в Берлин новый президент Франции посетит французские военные подразделения, которые выполняют задачи за рубежом. Сам Макрон во время предвыборной кампании не исключал такой возможности.

Эммануэль Макрон одержал победу во втором туре президентских выборов во Франции по данным экзит-поллов. По данным опросов, за Макрона проголосовали от 65,5 до 66,1% пришедших на участки французов. За лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен проголосовали от 33,9 до 34,5% избирателей.

7 мая прошел второй тур выборов президента Франции, в котором соревались независимый центрист Эммануэль Макрон и ультраправая экс-глава "Национального фронта" Марин Ле Пен. Участки открылись с 8 утра по местному времени.

В первом туре победил Макрон с результатом в 24%, тогда как у Ле Пен получила 21,7% поддержки. Лидеры от двух "классических" партий Франсуа Фийон и Бенуа Амон поддержали Макрона, тогда как Меланшон воздержался от публичной поддержки какого-либо кандидата.