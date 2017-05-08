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Евродепутат рассказала, куда Макрон совершит свой первый президентский визит

8 мая в 11:24

Не исключено, что перед тем победитель президентской гонки посетит французских военных за рубежом.

Макрон
Макрон совершит свой первый президентский визит в Германию.
Став официально президентом Франции победитель выборов Эммануэль Макрон осуществит свой первый зарубежный визит в Германию.

Об этом сказала евродепутат и представитель партии "Демократическое движение" Сильви Гулар в эфире телеканала CNews.

"Первый свой визит Эммануэль Макрон как президент совершит в Германию", - сказала она.

При этом, французский евродепутат добавила, что, вероятно, перед поездкой в Берлин новый президент Франции посетит французские военные подразделения, которые выполняют задачи за рубежом. Сам Макрон во время предвыборной кампании не исключал такой возможности.

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Эммануэль Макрон одержал победу во втором туре президентских выборов во Франции по данным экзит-поллов. По данным опросов, за Макрона проголосовали от 65,5 до 66,1% пришедших на участки французов. За лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен проголосовали от 33,9 до 34,5% избирателей. 

7 мая прошел второй тур выборов президента Франции, в котором соревались независимый центрист Эммануэль Макрон и ультраправая экс-глава "Национального фронта" Марин Ле Пен. Участки открылись с 8 утра по местному времени.

В первом туре победил Макрон с результатом в 24%, тогда как у Ле Пен получила 21,7% поддержки. Лидеры от двух "классических" партий Франсуа Фийон и Бенуа Амон поддержали Макрона, тогда как Меланшон воздержался от публичной поддержки какого-либо кандидата.

По материалам: УНИАН
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Тэги президент Макрон Франция Германия
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