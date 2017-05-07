Порошенко поздравил Макрона с победой

По словам президента, Украина получила надежного союзника в нормандском формате.

Порошенко рад победе Макрона Сайт президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко поздравил с победой на президентских выборах Франции Эммануэля Макрона , об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Выбор французского народа - это яркое свидетельство победы программы Европы свободы над альтернативной Европой национализма. Украина всегда будет надежным партнером Франции на этом пути!", - заявил Порошенко.

Он поблагодарил Макрона за "бескомпромиссную поддержку Украины в условиях российской агрессии".

"С этой победой Украина получила надежного союзника в нормандской формате, в борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности", - заявил Порошенко.

Кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен признала победу на президентских выборах во Франции кандидата от центристов Эммануэля Макрона.

Напомним, сегодя, 7 мая, проходит второй тур выборов президента Франции, в котором соревнуются независимый центрист Эммануэль Макрон и ультраправая экс-глава "Национального фронта" Марин Ле Пен. Участки открылись с 8 утра по местному времени.

В первом туре победил Макрон с результатом в 24%, тогда как у Ле Пен получила 21,7% поддержки. Лидеры от двух "классических" партий Франсуа Фийон и Бенуа Амон поддержали Макрона, тогда как Меланшон воздержался от публичной поддержки какого-либо кандидата.

Подробнее о кандидатах в президенты Франции читайте в материале ZN.UA "Макрон против Ле Пен: что важно знать про кандидатов в президенты Франции".