Эскадра "Адмирала Кузнецова" нанесла ракетные удары по целям в Сирии

Единственный российский авианосец все же доплыл до пункта назначения.

"Адмирал Кузнецов" впервые принимает участие в боевых действиях Кадр/YouTube

Российский авианесущий крейсери фрегат "Адмирал Григорович" приступили к нанесению ударов по объектам на территории Сирии, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"Сегодня в 10:30 и в 11:00 мы начали большую операцию по нанесению массированного огневого поражения по позициям ИГИЛ и "Джебхат ан-Нусры" в провинции Идлиб и Хомс", - цитируют российские СМИ его заявление на совещании с представителями Минобороны и ОПК.

По словам Шойгу, "Адмирал Кузнецов" принимает участие в боевых действиях впервые в истории ВМФ. Он также сообщил, что фрегат "Адмирал Григорович" применяет против противника крылатые ракеты "Калибр".

"Основные цели нанесения ударов - склады с боеприпасами, скопления и центры подготовки террористов, а также заводы по изготовлению разного рода средств массового поражения населения", - заявил он.

Напомним, корабельная группа во главе с авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов" выдвинулась из Мурманской области 15 октября. В состав группы входят тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", большие противолодочные корабли "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков", а также суда обеспечения – всего восемь судов. Вышедшая из Североморска группа кораблей Северного флота прошла через Ла-Манш, направляясь к Гибралтару и далее в Средиземное море к Сирии.

Поход эскадры ВМФ РФ сопровождался рядом сложностей. Так, 26 октября Испания заявила, что пересмотрит разрешение на дозаправку российских кораблей в порту Сеута, которое вызвало волну критики ее партнеров по НАТО.

Накануне, 14 октября, потерпел крушение один из самолетов крыла палубной авиации "Адмирала Кузнецова" – истребитель МиГ-29. Пилот успел катапультироваться, на борт судна его вернул спасательный вертолет.

Тем временем, фотографи с обильно дымящим российским крейсером стали предметом насмешек в соцсетях.