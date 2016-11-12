Турция возобновила авиаудары по позициям ИГ в Сирии

Пока что неизвестно, были ли налеты скоординированы с Москвой и Дамаском.
Из сообщения остается неясным, были ли авианалеты скоординированы с Россией и Сирией.
По данным турецких военных, в результате шести налетов антиисламистской коалиции, убиты еще 10 боевиков. Кроме того, в ходе боестолкновений на суше убиты пять сторонников ИГ и столько же сирийских повстанцев, поддерживаемых Турцией.
Анкара не наносила авиаудары в Сирии с конца октября. После того, как авиация Турции атаковала территорию, контролируемую курдами, власти в Дамаске пригрозили сбивать турецкие самолеты. С августа Турция проводит в Сирии наземную военную операцию.
Сообщалось, что 4 ноября в сирийском городе Алеппо закончилась очередная "гуманитарная пауза" со стороны российских сил и войск режима президента Сирии Башара Асада.
Ранее международная правозащитная организация Amnesty International призвала Генеральную ассамблею ООН вмешаться в ситуацию в Сирии и сделать все возможное, чтобы остановить продолжающиеся целенаправленные авиаудары сирийской авиации и ВКС РФ по гражданскому населению Алеппо.Deutsche Welle (Русская редакция)