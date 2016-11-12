Турция возобновила авиаудары по позициям ИГ в Сирии

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Пока что неизвестно, были ли налеты скоординированы с Москвой и Дамаском.

В результате шести налетов антиисламистской коалиции, убиты еще 10 боевиков ИГ Syrian Observatory For Human Rights

Турецкая авиация нанесла новые удары по позициям террористической организации "Исламское государство" (ИГ) на севере Сирии. В результате операции в течение 24 часов были убиты 18 боевиков, разбиты четыре здания и одно транспортное средство, сообщили вооруженные силы Турции в субботу, 12 ноября.

Из сообщения остается неясным, были ли авианалеты скоординированы с Россией и Сирией.

По данным турецких военных, в результате шести налетов антиисламистской коалиции, убиты еще 10 боевиков. Кроме того, в ходе боестолкновений на суше убиты пять сторонников ИГ и столько же сирийских повстанцев, поддерживаемых Турцией.

Анкара не наносила авиаудары в Сирии с конца октября. После того, как авиация Турции атаковала территорию, контролируемую курдами, власти в Дамаске пригрозили сбивать турецкие самолеты. С августа Турция проводит в Сирии наземную военную операцию.

Сообщалось, что 4 ноября в сирийском городе Алеппо закончилась очередная "гуманитарная пауза" со стороны российских сил и войск режима президента Сирии Башара Асада.

Ранее международная правозащитная организация Amnesty International призвала Генеральную ассамблею ООН вмешаться в ситуацию в Сирии и сделать все возможное, чтобы остановить продолжающиеся целенаправленные авиаудары сирийской авиации и ВКС РФ по гражданскому населению Алеппо.