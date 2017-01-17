ЕС против идеи Трампа перенести посольство в Иерусалим

В Брюсселе считают, что такой шаг усилит конфликт между Израилем и Палестиной.
Речь идет о плане Трампа перенести посольство США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, что может усилить конфликт между Израилем и Палестиной, передает Deutsche Welle.
"Очень важно для нас всех воздержаться от действий в одностороннем порядке, особенно тех, которые могут иметь серьезные последствия в больших секторах общественного мнения в крупных частях мира", - заявила Могерини.
Министры иностранных дел стран-членов ЕС также раскритиковали намерения избранного президента США.
Дональд Трамп выдвинул идею с переносом посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим после того, как Совет Безопасности ООН принял резолюцию, осуждающую строительство Израилем поселений на палестинских территориях. Резолюция вызвала в Израиле негодование. Размещение посольств в Иерусалиме запрещено резолюцией Совета Безопасности ООН в 1980 году.Deutsche Welle (Українська редакція)