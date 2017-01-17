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ЕС против идеи Трампа перенести посольство в Иерусалим

17 января в 03:32

В Брюсселе считают, что такой шаг усилит конфликт между Израилем и Палестиной. 

Федерика Могерини
ЕС не поддерживает перенос американского посольства в Иерусалим
© European Council
Верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини предостерегла избранного президента США Дональда Трампа от "действий в односторонне порядке", которые могут повлиять на общественное мнение в больших регионах. 

Речь идет о плане Трампа перенести посольство США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, что может усилить конфликт между Израилем и Палестиной, передает Deutsche Welle. 

"Очень важно для нас всех воздержаться от действий в одностороннем порядке, особенно тех, которые могут иметь серьезные последствия в больших секторах общественного мнения в крупных частях мира", - заявила Могерини. 

Министры иностранных дел стран-членов ЕС также раскритиковали намерения избранного президента США. 

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Дональд Трамп выдвинул идею с переносом посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим после того, как Совет Безопасности ООН принял резолюцию, осуждающую строительство Израилем поселений на палестинских территориях. Резолюция вызвала в Израиле негодование. Размещение посольств в Иерусалиме запрещено резолюцией Совета Безопасности ООН в 1980 году.

По материалам: Deutsche Welle (Українська редакція)
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Тэги Израиль США безопасность перенос Палестина Иерусалим посол президент мнение ООН общественность конфликт Могерини
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