В Иерусалиме грузовик наехал на группу солдат – погибли четыре человека

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Водителя грузовика застрелили на месте.

В Израиле грузовик наехал на группу военнослужащих, убив четырех человек Times of Israel

в результате наезда грузовика на пешеходов погибли по меньшей мере четыре и ранены более 15 человек.

Как сообщает The Times of Israel, грузовик наехал на группу солдат на набережной в восточной части Иерусалима.

Правоохранители подозревают, что наезд был умышленным.

Отмечается, что среди погибших - три женщины и один мужчина.

По данным правоохранителей, водитель грузовика в ходе инцидента был застрелен. Полиция устанавливает его личность.



Как сообщалось ранее, вечером в понедельник, 19 декабря, около 20 часов по местному времени грузовик въехал в толпу людей на рождественской ярмарке у Мемориальной церкви кайзера Вильгельма в Берлине. Грузовик врезался в толпу на скорости 60-80 км/ч и, давя людей и руша торговые палатки, проехал от 50 до 80 метров.

В результате умышленного наезда тяжелого грузовика на посетителей берлинской рождественской ярмарки в понедельник погибли 12 человек, ранения получили еще 70.

Ответственность за теракт на рождественской ярмарке в Берлине взяло на себя "Исламское государство".