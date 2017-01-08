В Иерусалиме грузовик наехал на группу солдат – погибли четыре человека

Водителя грузовика застрелили на месте.
Как сообщает The Times of Israel, грузовик наехал на группу солдат на набережной в восточной части Иерусалима.
Правоохранители подозревают, что наезд был умышленным.
Отмечается, что среди погибших - три женщины и один мужчина.
По данным правоохранителей, водитель грузовика в ходе инцидента был застрелен. Полиция устанавливает его личность.
Как сообщалось ранее, вечером в понедельник, 19 декабря, около 20 часов по местному времени грузовик въехал в толпу людей на рождественской ярмарке у Мемориальной церкви кайзера Вильгельма в Берлине. Грузовик врезался в толпу на скорости 60-80 км/ч и, давя людей и руша торговые палатки, проехал от 50 до 80 метров.
В результате умышленного наезда тяжелого грузовика на посетителей берлинской рождественской ярмарки в понедельник погибли 12 человек, ранения получили еще 70.
Ответственность за теракт на рождественской ярмарке в Берлине взяло на себя "Исламское государство".ZN.UA