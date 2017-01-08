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В Иерусалиме грузовик наехал на группу солдат – погибли четыре человека

8 января в 14:17

Водителя грузовика застрелили на месте. 

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В Израиле грузовик наехал на группу военнослужащих, убив четырех человек
Times of Israel
В Иерусалиме в результате наезда грузовика на пешеходов погибли по меньшей мере четыре и ранены более 15 человек.

Как сообщает The Times of Israel, грузовик наехал на группу солдат на набережной в восточной части Иерусалима.

Правоохранители подозревают, что наезд был умышленным. 

Отмечается, что среди погибших - три женщины и один мужчина. 

По данным правоохранителей, водитель грузовика в ходе инцидента был застрелен. Полиция устанавливает его личность. 

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Как сообщалось ранее, вечером в понедельник, 19 декабря, около 20 часов по местному времени грузовик въехал в толпу людей на рождественской ярмарке у Мемориальной церкви кайзера Вильгельма в Берлине. Грузовик врезался в толпу на скорости 60-80 км/ч и, давя людей и руша торговые палатки, проехал от 50 до 80 метров. 

В результате умышленного наезда тяжелого грузовика на посетителей берлинской рождественской ярмарки в понедельник погибли 12 человек, ранения получили еще 70.

Ответственность за теракт на рождественской ярмарке в Берлине взяло на себя "Исламское государство".

По материалам: ZN.UA
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Тэги грузовик ярмарка Рождество
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