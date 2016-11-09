ЕС официально ввел новые санкции против оккупационной администрации Крыма

Санкционные списки против лиц, подрывающих территориальную целостность Украины, расширены.

Санкции против оккупантов только усиливаются. Об отмене или смягчении речь не идет cont.ws

Европейский Союз ввел новые санкции в отношении представителей Госдума от Крыма, подпадающих под санкции в связи с действиями РФ против территориальной целостности Украины.

"Европейский Союз включил шесть депутатов Государственной Думы Российской Федерации, избранных от незаконно аннексированных Автономной Республики Крым и города Севастополь, в список лиц, подпадающих под ограничительные меры в связи с действиями, подрывающими территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины", - говорится в официальном коммюнике Совета ЕС.

Речь идет следующих лицах: Руслан Бальбеке, Константине Бахареве, Дмитрие Белике, Андрее Козенко, Светлане Савченко и Павле Шперове.

"РФ провела выборы в Государственную Думу 18 сентября 2016 года, в том числе в незаконно аннексированных Крыму и Севастополе. ЕС не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя РФ и, следовательно, не признает проведение выборов на Крымском полуострове. В соответствии со своей политикой непризнания ЕС считает, что на лиц, ставших депутатами Госдумы в результате выборов в Крыму, должны распространяться санкции. Эти санкции включают замораживание активов и запрет на поездки (в ЕС - ред.), теперь они будут распространяться на 152 человека и 37 организаций", - говорится в коммюнике.

Санкции против России вводились США, Евросоюзом и некоторыми другими странами (Австралией, Японией, Канадой, Норвегией и т.д.) в несколько этапов, начиная с 2014 года. После аннексии Крыма США и ЕС ввели персональные санкции против политиков и других граждан России и Украины, которые ответственны за подрыв территориальной целостности Украины. Санкции более высокого уровня - экономические, были введены летом 2014 года (ряд экономических санкций США ввели еще весной), после агрессии России на востоке Украины, в Донбассе.

17 июня Совет ЕС принял решение о продлении ограничительных мер за аннексию Крыма Россией до 23 июня 2017 года.

Страны Запада не признают выборы в Госдуму РФ, проведенные 18 сентября на территории оккупированного Крыма. При этом официальных заявлений о непризнании всего состава Госдумы РФ не было.