Российская ФСБ назначила психиатрическую экспертизу еще шестерым крымским татарам

Обвиненные в терроризме крымчане выступили против российской карательной психиатрии.

Следователи ФСБ хотят провести психиатрическую экспертизу в отношении задержанных крымских татар marker.ru

Российское следствие назначило принудительную стационарную психиатрическую экспертизу в отношении шестерых, обвиняемых в связях с террористической группировкой "Хизб ут-Тахрир", сообщил адвокат Эмиль Курбединов.

"Сегодня, также моему подзащитному Вадиму Сируку было представлено для ознакомления постановление следователя ФСБ о назначении принудительной стационарной психиатрической экспертизы в отношении шестерых крымских татар мусульман, в т.ч. и в отношении Вадима. Все шестеро - обвиняемые в "деле Хизб ут-Тахрир" - Ялтинская шестерка арестованных (Ялта, Алушта, Краснокаменка) - Алиев М.Н., Сирук В.А., Бекиров И.Н., Куку Э-У.К., Алимов Р.М., Джеппаров А.Б.", - сообщил он в Facebook.

По словам правозащитника, арестанты демонстрируют солидарность с заместителем главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова, который также прошел через принудительное психиатрическое обследование.

"также, они считают, что нет какого-либо законного основания проводить в отношении них любые психиатрические экспертизы, и делается это лишь для подстраховки следствия; указанные действия следствия - унижают их честь и деловую репутацию; во время прохождения амбулаторной экспертизы они отказываются отвечать на вопросы касающиеся дела - поэтому им назначают принудительные стационарные экспертизы с помещением в психушку!", – заключил адвокат.

Напомним, 12 мая сотрудники ФСБ провели обыск в доме Ильми Умерова. Позже подконтрольная России прокуратура Крыма сообщила, что он обвиняется в публичных призывах к нарушению территориальной целостности Российской Федерации (статья 280.1 УК Российской Федерации).

В августе подконтрольный России Киевский райсуд Симферополя принял решение о необходимости прохождения Умеровым стационарной судебно-психиатрической экспертизы. Это решение суд принял на заседании 11 августа, после того, как Умерова забрали в больницу с подозрением на инфаркт.Замглавы Меджлиса Умерова отпустили из крымской психиатрии только 7 сентября.

В свою очередь, МИД Украины намерен добиваться признания факта пыток над Умеровым, одним из видов которых можно считать незаконное удерживанием заместителя председателя Меджлиса на протяжении трех недель в стационаре психиатрической больницы Симферополя.