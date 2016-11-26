ЕС на 99% согласовал механизм приостановления безвиза

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Одобрить механизм мешает позиция Франции.

Страны ЕС согласовали на 99% документ, которые дает Украине безвизовый режим Европейская правда

Страны Европейского союза на 99% согласовали текст соглашения о механизме приостановления действия безвизового режима, а оставшиеся вопросы не имеют огромного политического веса, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на свои источники в Еврокомиссии.

По данным издания, одобрение механизма тормозит Франция, которая опасается наплыва турецких мигрантов в случае введения безвизового режима между Турцией и ЕС. Ключевым вопросом, по которому страны не могут прийти к соглашению на встрече постпредов стран-членов ЕС в среду, касается принципа "избирательного прекращении безвизового режима".

В данный момент обсуждается идея приостановления безвиза по предложению Еврокомиссии для отдельных категорий владельцев паспортов. Однако страны ЕС пока согласовали принцип и перечень категорий.

Безвизовый режим для Украины и Грузии вступит в силу одновременно со стартом работы нового механизма приостановления "безвиза".

17 ноября Комитет постоянных представителей Евросоюза дал согласие на начало межинституциональных переговоров относительно безвизового режима для Украины, дав старт переговорам между Советом ЕС и Европарламентом.

На саммите Украина-ЕС президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что вопрос безвизового режима Украины должен быть решен до конца года.

Ранее комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Ханзаявил, что ЕС столкнется с проблемами, если не предоставит Украине безвиз, однако задача по его введению уже до конца текущего года является излишне амбициозной.

Напомним, перед встечей президента Украины Петра Порошенко с лидерами ЕС председатель Европарламента Мартин Шульц заявил, что Еврокомиссия и Европейский парламент сделали все для отмены визового режима между ЕС и Украиной. Соответствующие решения были приняты на заседании постоянных представителей стран-участниц и в специальных комитетах.

Президент Украины Петр Порошенко по итогам встречи 24 ноября с лидерами ЕС в Брюсселе, заявил, что переговоры между Европарламентом и Европейским советом относительно либерализации визового режима для Украины должны завершиться до конца 2016 года.