Страны-члены ЕС согласились, что Украина заслужила безвизовый режим - Туск

Вместе с тем, соглашение об ассоциации Украины-ЕС столкнулось с определенными трудностями в Нидерландах, отметил президент Евросовета.
"Все страны ЕС согласились, что Украина заслужила безвизовый режим. Это решение является признанием достижений Украины в выполнении европейских стандартов. Я хочу подчеркнуть, что эта дискуссия не касается Украины. Она сделала свою работу, так как надо. И теперь время европейской стороне выполнить свою часть сделки", - сказал он во время саммита Украина-ЕС.
В тоже время Туск отметил, что сейчас дело исключительно за разработкой механизма приостановки безвизового режима.
Президент Евросовета также добавил, что соглашение об ассоциации Украины-ЕС столкнулось с определенными трудностями в Нидерландах.
"Моя цель очевидна - закончить процесс ратификации соглашения. Она не только несет экономическую выгоду, но и посылает правильный геополитический сигнал. Я настаиваю, что соглашение, которое уже была один раз ратифицировано в Нидерландах, не требует новой ратификации. Такая моя позиция. И я буду ее отстаивать на саммите в декабре", - подытожил Туск.
Напомним, что на прошлой неделе страны ЕС одобрили безвизовый режим с Украиной. Ранее президент Европараламента Мартин Шульц сообщил о готовности Европарламента поддержать безвизовый режим для Украины. Он выразил уверенность, что визовая либерализация приведет к увеличению иностранных инвестиций и будет способствовать экономическому развитию Украины. В то же время, Шульц подчеркнул, что "часть работы должна выполнить Украина".ZN.UA