Страны-члены ЕС согласились, что Украина заслужила безвизовый режим - Туск

Вместе с тем, соглашение об ассоциации Украины-ЕС столкнулось с определенными трудностями в Нидерландах, отметил президент Евросовета.

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Украина выполнила все требования ЕС для предоставления ей безвизового режима заявил президент Европейского Совета Дональд Туск.

"Все страны ЕС согласились, что Украина заслужила безвизовый режим. Это решение является признанием достижений Украины в выполнении европейских стандартов. Я хочу подчеркнуть, что эта дискуссия не касается Украины. Она сделала свою работу, так как надо. И теперь время европейской стороне выполнить свою часть сделки", - сказал он во время саммита Украина-ЕС.

В тоже время Туск отметил, что сейчас дело исключительно за разработкой механизма приостановки безвизового режима.

Президент Евросовета также добавил, что соглашение об ассоциации Украины-ЕС столкнулось с определенными трудностями в Нидерландах.

"Моя цель очевидна - закончить процесс ратификации соглашения. Она не только несет экономическую выгоду, но и посылает правильный геополитический сигнал. Я настаиваю, что соглашение, которое уже была один раз ратифицировано в Нидерландах, не требует новой ратификации. Такая моя позиция. И я буду ее отстаивать на саммите в декабре", - подытожил Туск.

Напомним, что на прошлой неделе страны ЕС одобрили безвизовый режим с Украиной. Ранее президент Европараламента Мартин Шульц сообщил о готовности Европарламента поддержать безвизовый режим для Украины. Он выразил уверенность, что визовая либерализация приведет к увеличению иностранных инвестиций и будет способствовать экономическому развитию Украины. В то же время, Шульц подчеркнул, что "часть работы должна выполнить Украина".