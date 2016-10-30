ЕС и Канада продолжат политику непризнания российской аннексии Крыма

Санкции против России увязаны с полным выполнением Минских соглашений и уважением суверенитета Украины.
"Мы не признаем и продолжаем осуждать аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией, и остаемся решительно настроенными применять политику непризнания", - говорится в совместном заявлении сторон, распространенном по итогу встречи в верхах ЕС-Канада.
ЕС и Канада договорились продолжать сотрудничество и тесную координацию в области применения ограничительных мер по отношению к РФ, которые должны оставаться тесно увязанными с полным выполнением Минских соглашений и уважением суверенитета Украины.
В своем заявлении стороны обещают продолжение помощи Украине в реализации ее реформ.
Как сообщалось, по итогам саммита ЕС-Канада было подписано всеобъемлющее экономическое и торговое соглашение (CETA), которое устранит более 99% сборов, которые в настоящее время препятствуют торговле между ЕС и Канадой. Ожидается увеличение двусторонней торговли на 12 млрд евро в год, а также позитивный эффект для экономического роста и создания новых рабочих мест по обе стороны Атлантики.Интерфакс , ZN.UA ,