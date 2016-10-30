ЕС и Канада продолжат политику непризнания российской аннексии Крыма

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Санкции против России увязаны с полным выполнением Минских соглашений и уважением суверенитета Украины.

Евросоюз и Канада в очередной раз осудили аннексию Крыма Еврокомиссия/twitter

Европейский Союз и Канада на саммите в Брюсселе заявили о своей твердой приверженности суверенитету и

"Мы не признаем и продолжаем осуждать аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией, и остаемся решительно настроенными применять политику непризнания", - говорится в совместном заявлении сторон, распространенном по итогу встречи в верхах ЕС-Канада.

ЕС и Канада договорились продолжать сотрудничество и тесную координацию в области применения ограничительных мер по отношению к РФ, которые должны оставаться тесно увязанными с полным выполнением Минских соглашений и уважением суверенитета Украины.

В своем заявлении стороны обещают продолжение помощи Украине в реализации ее реформ.

Как сообщалось, по итогам саммита ЕС-Канада было подписано всеобъемлющее экономическое и торговое соглашение (CETA), которое устранит более 99% сборов, которые в настоящее время препятствуют торговле между ЕС и Канадой. Ожидается увеличение двусторонней торговли на 12 млрд евро в год, а также позитивный эффект для экономического роста и создания новых рабочих мест по обе стороны Атлантики.