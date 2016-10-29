В оккупированном Крыму планируются "веерные" отключения электроэнергии

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Вопросы отключения электроэнергии и ограничения подачи газа обсуждались на закрытом совещании.

В Крыму снова будут энергетические проблемы aquatek-filips.livejournal.com

"Власти" оккупированного Крыма готовят графики веерных отключений электроэнергии и ограничения потребления газа на полуострове в осенне-зимний период. Эти вопросы обсуждались в ходе совещания в Симферополе, которое провел "вице-премьер Крыма" Олег Казурин и депутат Госдумы, член комитета по энергетике Михаил Шеремет.

"На совещании были обсуждены готовность графика веерных отключений электроснабжения и ограничения потребления газа в Республике Крым, ценовая политика потребляемых энергоресурсов Крыма, ее составляющая часть и соответствие ценовой политике Южного федерального округа", - сообщает ТАСС со ссылкой на "крымское правительство".

Других подробностей пока нет, совещание проходило в закрытом режиме. Однако ранее власти Крыма сообщали, что полуостров не будет испытывать дефицита в электроэнергии. В то же время, "администрация" Ялты в пятницу сообщила, что в связи с выводом в ремонт оборудования электрической подстанции ПС-500 "Тамань" с 28 октября и до 7 ноября возможны аварийное отключение энергоподачи в Крым и переход полуострова "на изолированную от энергосистемы России работу".

Напомним, что проблемы с электроснабжением в Крыму начались после прекращения поставок электроэнергии на оккупированный полуостров с материковой части Украины.