В оккупированном Крыму планируются "веерные" отключения электроэнергии

Вопросы отключения электроэнергии и ограничения подачи газа обсуждались на закрытом совещании.
"На совещании были обсуждены готовность графика веерных отключений электроснабжения и ограничения потребления газа в Республике Крым, ценовая политика потребляемых энергоресурсов Крыма, ее составляющая часть и соответствие ценовой политике Южного федерального округа", - сообщает ТАСС со ссылкой на "крымское правительство".
Других подробностей пока нет, совещание проходило в закрытом режиме. Однако ранее власти Крыма сообщали, что полуостров не будет испытывать дефицита в электроэнергии. В то же время, "администрация" Ялты в пятницу сообщила, что в связи с выводом в ремонт оборудования электрической подстанции ПС-500 "Тамань" с 28 октября и до 7 ноября возможны аварийное отключение энергоподачи в Крым и переход полуострова "на изолированную от энергосистемы России работу".
Напомним, что проблемы с электроснабжением в Крыму начались после прекращения поставок электроэнергии на оккупированный полуостров с материковой части Украины.ТАСС