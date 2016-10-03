ЕС готов выделить 25 млн евро на гуманитарные нужды в Сирии

В Брюсселе обещают, что в ближайшие дни будут усиленно заниматься сирийским вопросом.

Евросоюз готов помочь жителям Алеппо isetnews.com

Евросоюз готов выделить 25 миллионов евро на гуманитарные цели в сирийском городе Алеппо и призвал стороны конфликта обеспечить доступ в город для гуманитарных организаций, сообщает DW. По данным представителей ЕС, один из гуманитарных конвоев уже находится в западной части города. Конвой доставил воду, медикаменты и продукты питания, которые предназначены для 130 тыс. человек. Помимо этого в Брюсселе заверили, что в ближайшие дни будут интенсивно работать над реализацией гуманитарной инициативы.

В западной части Алеппо, которую контролируют сирийские правительственные войска, по имеющимся данным, проживает около миллиона человек.

Напомним, что 20 сентября авиация войск Башара Асада и РФ нанесла удар по гуманитарному конвою Красного Полумесяца в Алеппо. Жертвами бомбардировки стали не менее 20 человек – гражданские, водители и работники гуманитарной организации. Бомбы попали в 18 грузовиков. Спасатель из "Сирийской гражданской обороны" показал, что в конвое были продукты, лекарства, одеяла и подгузники.

Представители администрации президента США приступили к обсуждению более жестких вариантов ответа Вашингтона на возобновление боевых действий в Алеппо, включая варианты военного разрешения ситуации.

Ранее постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр во время экстренного заседания Совбеза уличила во лжи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. По ее словам, в тот момент, когда российский министр заявлял на заседании в ООН, что Москва выступает за мирное решение конфликта в Сирии, Россия и силы Башара Асада грузили на самолеты бомбы для удара по Алеппо.

Подробнее о соглашении о перемирии в Сирии и перспективвах урегулирования конфликта с участием США и России читайте в материале Виталия Федянина "Сирия: перемирие, которого не было" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".