В Алеппо бочковыми и кассетными бомбами уничтожили крупнейшую больницу – СМИ

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

Жизненно необходимая для восточной части Алеппо больница M10 уже подверглась бомбардировкам ранее.

Агентство Анадолу

В контролируемой оппозицией части Алеппо разрушена крупнейшая больница после бомбежки бочковыми бомбами, пишет The Guardian со ссылкой на данные гуманитарных организаций.

Кроме того, по отдельным сведениям было сброшено и кассетную бомбу.

"Две бочковые бомбы попали в больницу, а также есть сообщения о кассетной бомбе" - сказал Адхам Сахлул из Сирийско-американского медицинского сообщества, базирующейся в Турции.

Жизненно необходимая для восточной части Алеппо больница M10 уже подверглась бомбардировкам ранее на этой неделе. Генсек ООН Пан Ги Мун назвал эту атаку военным преступлением.

В регионе теперь остаются шесть действующих больниц.

Ранее сообщалось, что российская авиация сбросила вакуумные бомбы на Алеппо.

Издание The Wall Street Journal писало, что заключенное соглашение между США и Россией должно было проверить доверие между странами, однако последняя неделя в Сирии показала – США и РФ не смогли преодолеть недоверие и враждебность.

Ранее постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр во время экстренного заседания Совбеза уличила во лжи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. По ее словам, в тот момент, когда российский министр заявлял на заседании в ООН, что Москва выступает за мирное решение конфликта в Сирии, Россия и силы Башара Асада грузили на самолеты бомбы для удара по Алеппо.

Подробнее о соглашении о перемирии в Сирии и перспективвах урегулирования конфликта с участием США и России читайте в материале Виталия Федянина "Сирия: перемирие, которого не было" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".