Эрдоган поздравил своих сторонников с победой на конституционном референдуме

Оппозиция намерена оспорить итоги голосования и добиться пересчета голосов.

Эрдоган заявил о победе до оглашения официальных результатов голосования

Президент Турции Реджеп Эрдоган поблагодарил своих сторонников за поддержку

Турецкий президент поздравил с результатами голосования премьер-министра Бинали Йылдырыма, а также руководство "Партии справедливости и развития", "Партии националистического движения" и "Партии великого единства" - политических сил, которые поддержали инициативы расширения полномочий президента.

Официальные результаты голосования в Турции еще не объявлены. По данным государственного информагентства Anadolu, после обработки более 99% бюллетеней, конституционную реформу поддержали 51,35% избирателей, 48,65% – высказались против.

Тем временем, оппозиционная "Республиканская народная партия" заявила о намерениях оспорить итоги голосования и добиться пересчета голосов. По ее данным, центризбирком обработал не более 75% бюллетеней. Кроме того, на большинстве участков избирательные комиссии позволили засчитывать бюллетени без штампов ЦИК, что может свидетельствовать о фальсификации результатов голосования.

Напомним, 16 апреля в Турции состоялся референдум о конституционной реформе. Ее инициаторы предлагают внести 18 поправок в основной закон, которые должны существенно расширить полномочия президента.

Изменения предусматривают, в частности, единоличное назначение президентом министров и высших государственных чиновников, право роспуска им парламента страны, а также введения чрезвычайного положения.

Кроме того, в случае голосования "за", президент Турции займет также должность главы правительства, так как должность премьер-министра в Турции будет упразднена в 2019 году.

Реджеп Эрдоган также сможет оставаться у власти в течение десяти лет (двух пятилетних сроков президентства) – до 2029 года, и снова возглавить правящую "Партию справедливости и развития".

По мнению турецкой оппозиции, конституционные изменения фактически приведут к диктатуре Эрдогана.