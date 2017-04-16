В Стамбуле перекрыли площадь Таксим

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Власти объяснили свое решение требованиями безопасности.

Стамбул проголосовал против усиления власти Эрдогана trend.az

Центральную площадь Стамбула Таксим в воскресенье, 16 апреля, перекрыли для движения автотранспорта. Власти города заявили, что решение принято по соображениям безопасности, передает турецкое информагентство Dogan.

На площади Таксим неоднократно проводились протестные акции оппозиции и противников президента Реджепа Эрдогана.

По предварительным результатам, после обработки 98,4% голосов большинство участников конституционного референдума (51,32%) поддержали усиление полномочий президента.

В то же время, в Стамбуле, против внесения изменений в Конституцию проголосовали 51,32%, за – 48,68%, передает Anadolu.

Напомним, 16 апреля в Турции состоялся референдум о конституционной реформе. Ее инициаторы предлагают внести 18 поправок в основной закон, которые должны существенно расширить полномочия президента.

Изменения предусматривают, в частности, единоличное назначение президентом министров и высших государственных чиновников, право роспуска им парламента страны, а также введения чрезвычайного положения.

Кроме того, в случае голосования "за", президент Турции займет также должность главы правительства, так как должность премьер-министра в Турции будет упразднена в 2019 году.

Реджеп Эрдоган также сможет оставаться у власти в течение десяти лет (двух пятилетних сроков президентства) – до 2029 года, и снова возглавить правящую "Партию справедливости и развития".

Согласно предлагаемым изменениям, количество депутатов парламента увеличится до 600 человек (с 550 в настоящее время), а выборы депутатов и президента будут проводиться в один день раз в пять лет.

По мнению турецкой оппозиции, конституционные изменения фактически приведут к диктатуре Эрдогана.