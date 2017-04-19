Эрдоган не согласен, что изменения в конституцию делают его диктатором – CNN

Турецкий президент аргументировал это тем, что он может умереть, а изменения останутся.

Эрдоган открестился от обвинений в получении диктаторских полномочий и рассказал про свою обиду на Европу security.blogs.cnn.com

Президент Турцииотрицает обвинения в том, что он становится диктатором, благодаря принятию изменений в конституцию на референдуме 16 апреля. Это "историческая трансформация в демократической Турции", которую поддержало большинство граждан страны, сообщил Эрдоган в интервью американскому каналу CNN

Эрдоган напомнил, что он смертный и может умереть, а реформа проведена не под него. Кроме того, президент считает, что для установления диктатуры "нет необходимости вводить президентский режим".

Турецкий президент также сказал, что не имеет значение то, с каким отрывом победили изменения на референдуме, приведя в пример аналогию из футбола. "Не имеет значения, ты выиграл со счетом 1:0 или 5:0, главное выиграть игру", – подчеркнул он.

Также Эрдоган пожаловался на Евросоюз, который "держит Турцию у своих дверей уже 54 года". Турецкий президент называет совершенно неприемлемым "нежелание европейцев придерживаться своих обещаний". Эрдоган отметил, что его страна пробывала выполнять критерии Евросоюза, но из этого ничего не получилось.

Напомним, 16 апреля в Турции состоялся референдум по конституционной реформе. Согласно данным государственного информагентства Anadolu, ее сторонники с минимальным отрывом (51,4% против 48,6%) одержали победу. Оппозиция заявила о многочисленных нарушениях во время голосования и о намерении обжаловать его результаты в суде.

Инициаторы реформы предлагают внести 18 поправок к основному закону, которые должны существенно расширить полномочия президента

Ранее сообщалось, что в ОБСЕ считают, что предвыборная кампания была искажена в пользу голосования "за". Решение Избирательной комиссии Турции позволяет считать действительными бюллетени без специальных печатей и создало возможность для мошенничества на референдуме о конституционной реформе.