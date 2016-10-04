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Эрдоган назвал ООН "бременем для человечества"

4 октября в 16:43

Турецкий лидер считает, что Совбез ООН следует расширить.

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Эрдоган раскритиковал ООН за "несправедливую структуру" и протокол принятия решений
ok-turkey.com
Организация объединенных наций стала "бременем для человечества" из-за "несправедливой структуры" и системы принятия решений, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Как сообщает Hurriyet Daily News, выступая на конференции третьего октября, турецкий лидер заявил, что Совет безопасности ООН, призванный гарантировать права человека и пресекать несправедливость, сегодня терпит неудачи при выполнении возложенных на него обязанностей.

Эрдоган также посетовал на то, что в составе Совбеза ООН нет ни одной мусульманской страны. С его точки зрения, количество постоянных членов Собвеза ООН следует увеличить до 20 членов, 10 из которых будут меняться каждые два года.

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Ранее издание The Times писало, что ООН стоит набрать новых членов в Совет безопасности и изменить правила применения права вето, чтобы дать отпор варварству России.

Напомним, с 1 октября Россия начала председательствовать в Совете безопасности ООН. "Эстафету" РФ перенимает у Новой Зеландии, следующим председателем Совбеза будет Сенегал.

Совет Безопасности ООН состоит из 15 членов, в том числе пяти постоянных - Великобритании, Китая, России, Франции и США. Каждый из них обладает правом вето. Остальной состав СБ ежегодно обновляется наполовину. Согласно Уставу всемирной организации СБ несет ответственность за поддержание мира и международной безопасности, и подчиняться его решениям обязаны все страны - члены ООН.

Представленные в Совбезе государства возглавляют его работу поочередно в алфавитном порядке английского языка. Председательство страны в СБ длится в течение одного календарного месяца.

По материалам: ZN.UA
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Тэги ООН Эрдоган человечество
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