Эрдоган назвал ООН "бременем для человечества"

Турецкий лидер считает, что Совбез ООН следует расширить.

Эрдоган раскритиковал ООН за "несправедливую структуру" и протокол принятия решений ok-turkey.com

Организация объединенных наций стала "бременем для человечества" из-за "несправедливой структуры" и системы принятия решений, заявил президент Турции

Как сообщает Hurriyet Daily News, выступая на конференции третьего октября, турецкий лидер заявил, что Совет безопасности ООН, призванный гарантировать права человека и пресекать несправедливость, сегодня терпит неудачи при выполнении возложенных на него обязанностей.

Эрдоган также посетовал на то, что в составе Совбеза ООН нет ни одной мусульманской страны. С его точки зрения, количество постоянных членов Собвеза ООН следует увеличить до 20 членов, 10 из которых будут меняться каждые два года.

Ранее издание The Times писало, что ООН стоит набрать новых членов в Совет безопасности и изменить правила применения права вето, чтобы дать отпор варварству России.

Напомним, с 1 октября Россия начала председательствовать в Совете безопасности ООН. "Эстафету" РФ перенимает у Новой Зеландии, следующим председателем Совбеза будет Сенегал.

Совет Безопасности ООН состоит из 15 членов, в том числе пяти постоянных - Великобритании, Китая, России, Франции и США. Каждый из них обладает правом вето. Остальной состав СБ ежегодно обновляется наполовину. Согласно Уставу всемирной организации СБ несет ответственность за поддержание мира и международной безопасности, и подчиняться его решениям обязаны все страны - члены ООН.

Представленные в Совбезе государства возглавляют его работу поочередно в алфавитном порядке английского языка. Председательство страны в СБ длится в течение одного календарного месяца.