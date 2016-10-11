Эксперт обьяснил причину роста рейтинга Меркель

Все дело в том, что проблема наплыва беженцев теперь кажется более регулируемой.

Поддержка Меркель возросла из-за изменений в ее политике в отношении беженцев. palinchak / Depositphotos

Канцлер Германии Ангела Меркель была довольно популярной на протяжении многих лет до того, как в Европе начался кризис из-за наплыва беженцев. Поэтому ничего удивительного, что сейчас ее рейтинг поддержки снова растет.

Об этом в комментарии для ZN.UA сказал немецкий политолог и старший научный сотрудник Института евроатлантического сотрудничества Андреас Умланд.

"Сейчас из-за того, что продолжение наплыва беженцев воспринимается как более регулируемое, и из-за того, что она признала ошибки в своей первой реакции на вызов, ее рейтинг просто возвращается к норме", - пояснил эксперт.

На прошлой неделе в немецкой прессе появились данные опроса, проведенного ARD-Deutshland Trend, относительно уровня поддержки политики канцлера Ангелы Меркель. Согласно им, 54% опрошенных немцев ответили, что в целом довольны ее политикой. Хотя еще месяц назад уровень поддержки главы немецкого правительства был худшим за пять лет. Свою поддержку Меркель высказывали 45% участников опросов.

Напомним, за последний год более 1 млн беженцев из Сирии, Ирака, Афганистана и других стран Ближнего Востока прибыли в Германию и другие страны Европы в поисках убежища, вызвав на континенте наибольшую миграционную кризис со времен Второй мировой войны. На фоне кризиса Меркель провозгласила политику открытых дверей для беженцев, после чего рейтинг немецкого лидера начал стремительно падать.