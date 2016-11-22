Экс-президенту Египта Мурси отменили пожизненное заключение

По обвинению в шпионаже в пользу палестинской группировки "ХАМАС" назначено повторное разбирательство.

Суд пересмотрит дело Мурси

Речь идет об уголовном деле в отшении Мурси по обвинению в шпионаже в пользу палестинской группировки "ХАМАС", по которому назначено повторное разбирательство.

Неделей ранее, 15 ноября, Мурси отменили смертный приговор.

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Египетские военные свергли и арестовали Мурси 3 июля 2013 года. Этому предшествовали массовые демонстрации египтян, недовольных исламистским курсом властей и обвинявших их в неспособности нормализовать жизнь в стране. К моменту свержения Мурси успел пробыть у власти чуть больше года. Он одержал победу на выборах главы государства, организованных временными военными властями, которые руководили Египтом после февральской революции 2011 года и свержения прежнего президента Хосни Мубарака.