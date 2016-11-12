МВФ решил предоставить Египту 12 миллиардов долларов кредита

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Первый транш в 2,75 млрд долларов Египет получит немедленно.

МВФ решил кредитовать Египет sputniknews.com

Совет директоров Международного валютного фонда своим решением одобрил предоставление Египту кредита в размере 12 млрд долларов. Кредит рассчитан на три года, будет предоставляться несколькими траншами, сообщила ВВС Украина.

Сообщается, что кредит выделяется, чтобы помочь Египту выйти из глубокого экономического кризиса. Первый транш в 2,75 млрд долларов будет выделен немедленно, дальнейшее кредитование зависит от выполнения требований МВФ по экономическим реформам.

Ранее власти Египта объявили о переходе к плавающему курсу национальной валюты и повысили цены на топливо, выполняя условия МВФ. Однако, переход к плавающему курсу привел к обвалу египетского фунта на 50% относительно доллара.

Ранее сообщалось, что МВФ определится с графиком выделения Украине четвертого кредитного транша в рамках программы EFF по итогам работы миссии Фонда в Киеве, которая стартовала 3 ноября.

Открытая в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом около 17 млрд долларов первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы и выделение траншей. В 2015 год Украина получила только два транша – 5 млрд долларов в марте и 1,7 млрд долларов – в августе 2015 года. В сентябре 2016 года МВФ выделил Украине третий транш – на 1 млрд долларов.

Подробнее о госбюджете и условиях МВФ читайте в статье Юлии Самаевой и Юрия Сколотяного "Грустные транш-бюджетные "торжества" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".