Экс-президента Румынии официально обвинили в преступлениях против человечности

Военные прокуроры не исключают, что за гибель людей во время подавления протестов Илиеску может получить пожизненный срок.

Илиеску "светит" пожизненное заключение publika.md

Бывшему президенту Румынии Иону Илиеску предъявили официальное обвинение в преступлениях против человечности. Речь идет о насильственном подавлении шахтерских акций протеста, которые происходили в стране еще летом 1990 года.

"Бывший президент получил статус обвиняемого по этому делу, он обвиняется в преступлениях против человечности. Ион Илиеску ознакомился с делом, и теперь нам предстоит подготовиться к защите в суде", - сообщил бывшего руководителя Румынии Андрей Джеорджеску, пишет "Укринформ".

Военные прокуроры не исключают, что, если вина Иона Илиеску будет доказана, ему может грозить пожизненное тюремное заключение.

По этому делу проходят еще 17 человек, среди которых и тогдашний премьер-министр Румынии Петре Роман. В 2005 году Илиеску уже обвинялся в организации контрдемонстрации против манифестантов в ходе событий летом 1990 года.

Летом 1990 года при насильственном подавлении акций протеста шахтеров, вошедших в румынскую историю под названием "Минериада", четыре человека погибли, а более тысяч получили огнестрельные ранения.

Илиеску вновь избрали главой государства в 2000 году и он оставался на этом посту до 2004 года.