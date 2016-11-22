Передвижение боевиков ИГИЛ в Мосуле ограничено

Разрушен самый южный мост в городе.

Авиаударами уничтожен мост номер четыре — самый южный в Мосуле Iraqi News

Силы международной коалиции во главе с США провели воздушные удары по мосту через реку Тигр, чем ограничили движение боевиков "Исламского государства" между западной и восточной частями Мосула, заявил официальный представитель США.



"Авиаударами уничтожен мост номер четыре — самый южный в Мосуле. Это будет препятствовать свободному передвижению ИГИЛ в Мосуле", - сказал, полковник ВВС США, пресс-секретарь международной коалиции в Ираке Джон Дорриан, передает Reuters.

Боевики до сих пор продолжают использовать оставшиеся мосты, несмотря то, что они заминированы.



Иракский бригадный генерал Яхья Расул сказал, что не может подтвердить авиаудар. Но заявил, что все мосты через реку Тигр заминированы боевиками ИГИЛ.

Ранее сообщалось, что подразделения иракской армии в ходе ожесточенных боев с террористами установили контроль над тремя населенными пунктами на востоке Мосула.

Напомним, 20 октября иракская армия совместно с курдскими военными формирования "Пешмарга" начала масштабную наступательную операцию на иракский город Мосул. Операцию поддержали войска международной коалиции во главе с США. Ее целью является вытеснение боевиков на север и восток Ирака и освобождение Мосула.

За время проведения операции ликвидировано более 1300 боевиков ИГИЛ, сообщили в международной коалиции во главе с США.