Боевики ИГИЛ казнили два десятка мирных жителей Мосула

Людей расстреляли по обвинению в сотрудничестве с силами безопасности Ирака.

Боевики ИГИЛ все еще держат Мосул под своим контролем The National Interest

Боевики террористической организации "Исламское государство" обвинили местных жителей иракского Мосула в сотрудничестве с силами безопасности Ирака, поддерживаемыми США. За три дня в городе казнили 21 человека, передает Reuters со ссылкой на медицинские источники.

Родственникам погибших о казни сообщили медицинские работники. По данным медиков, боевики "Исламского государства" продолжают контролировать Мосул спустя 4 недели с начала наступательной операции на город.

Ранее сообщалось о том, что 20 октября иракская армия совместно с курдскими военными формирования "Пешмарга" начала масштабную наступательную операцию на иракский город Мосул. Операцию поддержали войска международной коалиции во главе с США. Ее целью является вытеснение боевиков на север и восток Ирака и освобождение Мосула.

За время проведения операции ликвидировано более 1300 боевиков ИГИЛ, сообщили в международной коалиции во главе с США.