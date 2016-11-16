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Боевики ИГИЛ казнили два десятка мирных жителей Мосула

16 ноября в 12:16

Людей расстреляли по обвинению в сотрудничестве с силами безопасности Ирака.

Мосул
Боевики ИГИЛ все еще держат Мосул под своим контролем
The National Interest
Боевики террористической организации "Исламское государство" обвинили местных жителей иракского Мосула в сотрудничестве с силами безопасности Ирака, поддерживаемыми США. За три дня в городе казнили 21 человека, передает Reuters со ссылкой на медицинские источники.

Родственникам погибших о казни сообщили медицинские работники. По данным медиков, боевики "Исламского государства" продолжают контролировать Мосул спустя 4 недели с начала наступательной операции на город.

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Ранее сообщалось о том, что 20 октября иракская армия совместно с курдскими военными формирования "Пешмарга" начала масштабную наступательную операцию на иракский город Мосул. Операцию поддержали войска международной коалиции во главе с США. Ее целью является вытеснение боевиков на север и восток Ирака и освобождение Мосула. 

За время проведения операции ликвидировано более 1300 боевиков ИГИЛ, сообщили в международной коалиции во главе с США. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Ирак боевики
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