Боевики ИГИЛ казнили два десятка мирных жителей Мосула

Людей расстреляли по обвинению в сотрудничестве с силами безопасности Ирака.
Родственникам погибших о казни сообщили медицинские работники. По данным медиков, боевики "Исламского государства" продолжают контролировать Мосул спустя 4 недели с начала наступательной операции на город.
Ранее сообщалось о том, что 20 октября иракская армия совместно с курдскими военными формирования "Пешмарга" начала масштабную наступательную операцию на иракский город Мосул. Операцию поддержали войска международной коалиции во главе с США. Ее целью является вытеснение боевиков на север и восток Ирака и освобождение Мосула.
За время проведения операции ликвидировано более 1300 боевиков ИГИЛ, сообщили в международной коалиции во главе с США.ZN.UA