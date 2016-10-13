Две трети жителей планеты считают, что их страна движется в неправильном направлении

Недовольство людей происходящим сохраняется примерно на одном уровне в течение последних лет.

Только китайцы единодушно поддерживают курс руководства их страны. В остальных странах сомневаются ipsos

Большинство(62%) считают, что их страна движется в неправильном направлении, свидетельствуют данные опроса проведенного компанией Ipsos, в 25 странах. Украина в этот перечень не вошла.

По данным социологов, наиболее пессимистично настроены жители Франции, в которой 88% недовольны вектором развития страны. Схожий уровень пессимизма наблюдается в Испании (82%) и Италии (83%).

Напротив, в Китае 90% граждан заявили, что страна движется в правильном направлении, и лишь 10% сомневаются в линии местной коммунистической партии. Также оптимистично настроены жители Индии, где 67% довольны происходящим и в Саудовской Аравии (71%).

Как свидетельствуют данные опросов компании Ipsos с 2010 года, средний уровень удовлетворенности выбранным курсом остается почти неизменным: в пределах 38-40% за эти годы.

Среди главных проблем, которые волнуют жителей Земли, на первом месте оказалась безработица (38%). Далее идут финансовая и политическая коррупция 33% и имущественное и социальное неравенство.

Напомним, что по данным опроса КМИС в июне 2016 года, 76% респондентов заявили, что руководство Украины ведет страну неправильном направлении.