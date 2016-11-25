Две трети немцев хотят, чтобы Меркель осталась на посту канцлера

Поддержка канцлера Германии Ангелы Меркель среди населения Германии уверенно растет.
Пять дней назад, 20 ноября, за то, чтобы Меркель осталась на четвертый срок на посту главы правительства, высказались 55% респондентов.
Против кандидатуры Меркель сейчас выступают 33% немцев.
Среди сторонников партийного блока ХДС/ХСС доля поддерживающих действующего канцлера достигает 89%.
Если бы выборы в бундестаг проходили в ближайшее воскресенье, консервативный блок набрал бы, согласно опросу, 36%. За Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) выступили бы 21%, в поддержку Левой партии – 10%, а Свободной демократической партии Германии (СвДП) – 5% респондентов. Результат правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" составил бы 13%.
20 ноября Ангела Меркель подтвердила намерение выдвинуть свою кандидатуру на пост главы правительства на выборах в 2017 году. Если Меркель удастся остаться канцлером еще на четыре года, срок ее пребывания на должности составит 16 лет – столько же, сколько возглавлял правительство бывший лидер ХДС Гельмут Колль, который был канцлером с 1982 по 1998 годы.ZN.UA , Deutsche Welle (Русская редакция) ,